"Está muy bien, se recuperará": esposa de Brian May habla de la salud del guitarrista de Queen

Brian May asustó a sus millones de seguidores en Instagram y en el mundo luego de que el último 3 de setiembre difundiera un video donde contaba que había sufrido un “leve derrame cerebral” que lo hizo ir al Hospital Frimley Park en el condado de Surrey en Londres. Ahora, su esposa, la actriz Anita Dobson, dio detalles sobre la salud del legendario guitarrista de Queen asegurando que “se encuentra bien” y que “va por buen camino”.

En declaraciones para The Sun, Anita Dobson, quien está casada con Brian May desde el 2000, contó que viene aconsejando al músico de 77 años a que se mantenga en descanso mientras está en casa. Sin embargo, confesó que este no le hace caso debido a la enérgica rutina que lleva desde sus inicios con Queen.

“(Los médicos) le han dicho que descanse. Es difícil mantenerlo descansando, pero lo necesita, de lo contrario no se recuperará. Está muy bien, va por buen camino (hacia la recuperación). Le está yendo muy, muy bien. Estamos muy contentos”, expresó la actriz británica de teatro.

En ese sentido, mencionó estar segura de la pronta recuperación de Brian May, quien fue nombrado con el título de ‘Caballero’ (sir) por parte del rey Carlos III el 2023. "Estoy completamente segura de que se recuperará por completo. Hay que tomarse las cosas con calma y relajarse un poco. No es ese tipo de animal", agregó Dobson.

Brian May se hizo conocido por ser el guitarrista de Queen con Freddy Mercury, Roger Taylor y John Deacon. | Fuente: Instagram (officialqueenmusic)

¿Qué dijo Brian May tras revelar que le dio un derrame cerebral?

Días atrás, el propio Brian May compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde calificó de “muy emocionante” el viaje que hizo al hospital para someterse a varias pruebas. Además, afirmó que “todavía puede tocar la guitarra”.

“Espero que todos estén bien. Estoy aquí para traerles, en primer lugar, algunas buenas noticias. Creo que la buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días”, comenzó diciendo el también activista y astrofísico británico.

Seguidamente, agregó: “Y digo esto porque estaba en duda, porque ese pequeño contratiempo de salud que mencioné ocurrió hace una semana y lo que llamaron un derrame cerebral menor, y de repente, sin previo aviso, no tenía ningún control sobre este brazo, así que me asusté un poco”.

En otro momento, agradeció a los médicos y personal de salud que lo atendieron en el recinto hospitalario. “Tengo que decir que recibí una atención y un cuidado fantástico en el hospital Frimley, donde me vi con luces azules encendidas, todo ¡Muy emocionante!”, sostuvo.

Brian May acompañó a Andrea Bocelli en sus conciertos en el Teatro del Silenzio en julio. | Fuente: Instagram (brianmayforreal)

Brian May fue nombrado 'Caballero' por el rey Carlos III

En marzo del año pasado, Brian May fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III. El músico, que a partir de ahora será Sir Brian May, compartió el emotivo momento en sus redes sociales y aseguró que no tenía palabras para describir la sensación.

Brian May confesó sentirse "emocionado" y "gratamente sorprendido" por este título honorífico. Además, admitió que siente una responsabilidad renovada de "comportarse de una manera que beneficie al Reino Unido y al resto de la población".

May, de 75 años, junto con el fallecido cantante Freddie Mercury, el bajista John Deacon y el baterista Roger Taylor, consiguieron una importante fama durante el apogeo de Queen en la década de los ochenta convirtiéndose en una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos.

La actriz Anita Dobson está casada con el legendario guitarrista Brian May desde el 2000.Fuente: Instagram (brianmayforreal)

