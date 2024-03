Diario 'The Sun' revela un video de Kate Middleton junto al príncipe William tras escándalo por foto editada

Tras una crisis en la corona británica debido a la ausencia de Kate Middleton de la esfera pública desde enero, el diario 'The Sun' compartió imágenes en las que se ve a la princesa de Gales sonriendo y relajada junto a su esposo, el príncipe William. La pareja real habría visitado el último sábado un negocio cerca de su hogar en Windsor.



Según imágenes difundidas por TMZ y The Sun, Kate y William, vistiendo de manera informal, se dirigieron a un establecimiento conocido como la Tienda de la Granja de Windsor. Al salir, cargaban bolsas y parecían estar disfrutando de una animada conversación.



Los medios informaron que los espectadores percibieron a Kate Middleton luciendo "feliz, relajada y saludable" mientras recorría la tienda, que es una especie de supermercado. La pareja no mostraba preocupación por la presencia del público. Llevaba un conjunto negro con algunos detalles en rosa.



Uno de los testigos que los vio, Nelson Silva, dijo: "Noté a una pareja eligiendo panes y la mujer giró su rostro y sentí como si hubiera visto el rostro antes". "Fui a mi auto y mientras salían de la tienda simplemente los filmé. Creo que salieron por una puerta trasera. Simplemente desaparecieron y no vi un auto".



The Sun también informó que, aunque sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, no estaban presentes, Kate y William pasaron la primera parte de su sábado asistiendo a las actividades deportivas de los niños. Sin embargo, el Palacio de Kensington aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la salud de la princesa.

En enero, se anunció a través de un comunicado oficial que Kate Middleton, se había sometido a una intervención quirúrgica abdominal.Fuente: Twitter: @KensingtonRoyal

¿Por qué ha alarmado la foto editada de Kate Middleton?

A mediados de enero, se anunció a través de un comunicado oficial que Kate Middleton, princesa de Gales, se había sometido a una intervención quirúrgica abdominal. Sin embargo, no se ofrecieron más detalles al respecto.



Desde entonces, la esposa del príncipe William, heredero de la corona británica, se había ausentado de la esfera pública mientras se recupera de la operación. Esto generó todo tipo de especulaciones en las redes: desde problemas maritales hasta la posibilidad de que no estuviera viva.



El domingo, 10 de marzo, el Palacio de Kensington publicó la polémica fotografía en redes sociales, supuestamente tomada por William. Fue la primera foto oficial desde la operación de la princesa, de la cual no se conocieron detalles.



Los internautas rápidamente comenzaron a desmenuzar la imagen y señalar sus inconsistencias. Tras la retirada de la imagen por parte de las principales agencias noticiosas, la princesa pidió disculpas en un comunicado, pero no explicó por qué había editado la foto.

Kate Middleton, la princesa de Gales, no había sido vista en público desde enero.Fuente: Twitter: @KensingtonRoyal

¿Qué dijo Kate Middleton sobre la foto editada?

Entre los detalles que han suscitado atención en la foto de Kate Middleton con sus hijos, se encuentra una discrepancia en la alineación de la mano izquierda de la princesa Charlotte, que no concuerda con el jersey que lleva puesto. Además, se pueden observar cortes de superposición tanto en el cuello de Kate como en las manos de los niños.



“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, escribió Middleton en una historia.

La salud de Kate Middleton generó una gran preocupación tanto en el público como en la prensa, lo que también dio lugar a diversas teorías conspirativas.Fuente: Twitter: @KensingtonRoyal

¿Cómo reaccionaron los medios con la foto editada de Kate Middleton?

Como consecuencia de la publicación de la imagen editada de Kate Middleton y sus hijos, varias agencias importantes como Getty Images, Agence France Press y The Associated Press, entre otras, retiraron la imagen de sus servidores y advirtieron a sus usuarios que no debían ser utilizada.



"Después de una inspección más detallada, parece que la fuente ha manipulado la imagen. No se enviará ninguna foto de reemplazo", informó AFP. Por su parte, la agencia británica PA, que la distribuyó originalmente al ser el medio de referencia en el Reino Unido, decidió mantenerla, aunque dejó claro que ha solicitado explicaciones al Palacio de Kensington.



La Agencia de noticias EFE ha verificado que existen indicios de que la foto enviada por el Palacio de Kensington, la residencia oficial de los príncipes de Gales, podría haber sido retocada desde su origen. Por lo tanto, ha decidido informar a sus clientes sobre esta circunstancia. Además, ha solicitado al Palacio de Kensington una explicación sobre la alteración de la imagen original.

