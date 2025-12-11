'Jezabel y Judas': ¿Daddy Yankee envía indirectas a Mireddys González y a Raphy Pina en su nueva canción?

Daddy Yankee sorprendió al público con el lanzamiento de Lamento en baile, su primer proyecto musical orientado a la fe cristiana. Sin embargo, uno de los temas incluidos en el disco, Jezabel y Judas, se convirtió rápidamente en foco de controversia.

Las interpretaciones de los seguidores no tardaron en relacionar el contenido de la canción con su reciente separación de Mireddys González y el distanciamiento del productor Raphy Pina.

Las supuestas indirectas a Raphy Pina y Mireddys González

Entre los fragmentos más comentados destaca una línea que muchos consideran una clara referencia a Pina: “A Judas le das comida, le salva’ hasta la vida / Lo visita’ en la cárcel, después se te vira”. El verso llamó la atención debido al historial entre ambos, ya que el productor cumplió una condena en prisión y el cantante fue una de las figuras que lo acompañó durante ese proceso.

Además, la canción incluiría frases dirigidas a una mujer, como “Fatal, venenosa, manipuladora y cruel” o “Qué bien hace el papel de víctima”, lo que fue interpretado por parte del público como un guiño a su exesposa.

El tema también incluye reflexiones personales, como cuando el artista afirma que la traición lo “ayudó a adquirir sabiduría”. “A las Jezabel se las comen vivas los perros, y a los Judas, los Judas se ahorcan solos”, dice parte de las estrofas.

El estreno del álbum ocurre en medio del conflicto legal que enfrenta con González por el presunto uso irregular de fondos vinculados a sus empresas. En las demandas presentadas, Yankee señala transferencias de grandes sumas y menciona a Raphy Pina por su rol en la administración de El Cartel Records y Los Cangris Inc.

¿Quiénes eran Jezabel y Judas?

De acuerdo con el Antiguo Testamento, específicamente en los libros de 1 y 2 Reyes, Jezabel fue una reina, esposa del rey Acab de Israel. Era hija del rey Etbaal de Sidón, lo que la vinculaba con cultos fenicios. Con su matrimonio, ella fomentó la propagación de su religión de Baal, dios pagano de la fertilidad, con sus numerosos dioses, sexo ritual y prostitutas en los templos.

Con el tiempo, el nombre de Jezabel se convirtió en símbolo de manipulación, corrupción moral y abuso de poder. Murió de forma trágica ya que fue arrojada -y devorada por los perros- desde una ventana por sus propios sirvientes por orden de Jehú, rey de Israel elegido por Dios.

Por otro lado, Judas Iscariote es una de las figuras más conocidas del Nuevo Testamento y uno de los 12 apóstoles de Jesús. Era uno de los discípulos cercanos y, según los evangelios, se encargaba del dinero del grupo.

Según la tradición cristiana, traicionó a Jesús entregándolo a las autoridades religiosas a cambio de 30 monedas de plata. Su traición llevó al arresto, juicio y crucifixión de Jesús. Tras darse cuenta de la gravedad de su acto, los textos bíblicos relatan que terminó quitándose la vida. Su nombre se asocia con la traición y la deslealtad.

Daddy Yankee demandó a Raphy Pina y Mireddys González

Daddy Yankee emprendió una acción legal en el Tribunal Federal de Estados Unidos contra dos figuras clave de su entorno cercano: el productor Raphy Pina y su exesposa Mireddys González.

La demanda, radicada bajo la Ley RICO —normativa utilizada para perseguir estructuras de crimen organizado—, describe las presuntas irregularidades administrativas, alteración de documentos y apropiación ilícita de fondos que habría operado durante varios años.

El documento legal detalla que los señalados habrían gestado una estructura fraudulenta destinada a desviar regalías pertenecientes al catálogo musical del cantante.

Según la querella, compartida por People en Español, desde al menos 2015 se habrían presentado registros falsificados, documentación modificada y comunicaciones manipuladas que permitieron beneficiar económicamente a Pina y a colaboradores cercanos, dejando fuera al artista en decisiones cruciales.