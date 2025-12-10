Pamela Anderson confirma que tuvo una relación sentimental con Liam Neeson

Pamela Anderson confirmó que tuvo un romance fugaz con Liam Neeson, compañero de reparto de ¿Y dónde está el policía? (The Naked Gun), tras terminar de grabar la película.

"Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de filmar", reveló la actriz a People.

La estrella de Baywatch contó que pasaron una semana juntos en su casa en Nueva York y que incluso sus familiares acudieron de visita.

Todos fueron cenar "a un pequeño restaurante francés donde me presentó como la 'futura Sra. Neeson'", aseveró.

Tras esa semana, cada uno siguió su camino para continuar en otros proyectos, pero luego se reencontraron para promocionar la película.

¿Fue solo publicidad?

Anderson y Neeson generaron rumores de romance tras su trabajo en ¿Y dónde está el policía?, aunque luego se dijo que todo formó parte de un truco para promocionar la película que ambos protagonizaron.

"Siempre me reía cuando la gente pensaba: 'Oh, eso es un truco publicitario'. Yo pensaba: '¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales'", explicó.

Aun así, la actriz dijo que actualmente recibe el apoyo de Neeson, a quien considera su mejor amigo. "Estoy segura de que siempre estaremos presentes en la vida del otro", añadió.