Aislinn, hija de Eugenio Derbez, fue operada en medio del duelo por su madre

Aislinn, hija del actor mexicano Eugenio Derbez, fue sometida a una operación días después de la muerte de su mamá, Gabriela Michel. La notica fue confirmada por la propia actriz mediante sus redes sociales luego de compartir una foto en la que apare con una vía intravenosa en el brazo.

Sin revelar el motivo de su hospitalización, la actriz explicó que había postergado la intervención durante más de un año por temor, pero finalmente decidió someterse al procedimiento.



"Se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo", dijo Aislinn, luego de detallar que en menos de un mes tuvo que mudarse, enfrentar la pérdida de su madre y atender compromisos de trabajo.

Sin embargo, dijo que pudo afrontar este momento gracias al apoyo de sus seres queridos; de hecho, en otra imagen que compartió se observa que su hermano, Vadhir Derbez, permaneció a su lado después de la cirugía.

"Gracias a la tribu que me acompaña y herramientas que me sostienen; y por eso me siento profundamente agradecida. Esas cosas no se deben vivir solas...", agregó.

Aislinn Derbez comparte foto de su hospitalización.Fuente: Instagram: Aislinn Derbez

Eugenio Derbez reacciona a la hospitalización de Aislinn



Eugenio Derbez se refirió a la situación de su hija Aislinn en una entrevista reciente, donde confirmó que su primogénita ha tenido semanas muy difíciles. El mexicano aclaró que, a pesar de ello, su hija se encuentra bien.

"Tenía una cirugía pendiente que ya la había postergado y estaba con un poco de miedo, pero está bien, de hecho acabo de hablar con ella, está de buen ánimo", contó el actor al programa mexicano Despierta América.



Aunque no ofreció detalles sobre el motivo que llevó a Aislinn al quirófano, Derbez indicó que la familia permanecerá unida durante las próximas celebraciones de fin de año.





¿Quién fue Gabriela Michel?

Gabriela Castrejón Michel fue una reconocida actriz de doblaje y locutora mexicana, recordada por dar voz a Samantha Jones en Sexo en la ciudad y por participar en producciones como Tinker Bell, Cuentos que no son cuento y la franquicia Santa Cláusula.

Nacida en octubre de 1960 en Ciudad de México, desarrolló interés por la actuación y la danza desde temprana edad. Realizó estudios formales en ambas disciplinas y llegó a fundar, junto a Eugenio Derbez, una escuela de formación artística.

De su relación con Derbez nació su hija Aislinn. Años después contrajo matrimonio con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a sus hijas Michelle y Chiara.