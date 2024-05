Britney Spears insulta a su hermana Jamie Lynn en un extraño video publicado en sus redes sociales

La relación entre Britney Spears y Jamie Lynn continúa generando comentarios. En un video recientemente compartido en sus redes sociales, la famosa cantante no escatima al referirse a su hermana como "pequeña bitch". Aunque las imágenes fueron eliminadas pronto, sus seguidores las viralizaron rápidamente.



El clip fue publicado en las historias de Instagram de Britney. En él, se la ve junto a otras personas en un viaje en auto por las montañas, aparentemente rumbo a una actividad de equitación. Todo parece inofensivo hasta que Britney menciona a su hermana y su participación en el programa de televisión I'm a Celebrity ... ¡Get Me Out of Here!.



Recordando una escena del programa, la cantante comenta: "Mi hermana dijo: 'Báñame porque estoy atrapada en la jungla y extraño a mis hijos; atiéndeme'. Pequeña bitch". También escribió sobre el video: "Quiero ser una pequeña bitch y bañarme en la jungla como mi hermana".

Jamie Lynn Spears: "Nunca le quité nada"

En noviembre, Jamie Lynn Spears abordó su relación con su hermana Britney. La exprotagonista de Zoey 101 negó vehementemente haber intentado quedarse con parte de la fortuna de la Princesa del Pop, afirmando que siempre ha tratado de ser "una buena hermana".



También reconoció que, como en cualquier familia, han tenido sus desacuerdos, pero que Britney le ha enseñado a mantener esos temas privados. "A veces, nos hemos enfrentado cuando quizás no deberíamos. Nunca he sido la única en su vida, y ella puede atestiguar que nunca le he quitado nada", enfatizó.

Britney Spears y sus problemas financieros

TMZ informó en abril que Britney Spears está gestionando su dinero de manera "mucho peor" desde que su padre, Jamie Spears, dejara el control financiero y personal de la cantante en 2021 por orden judicial.



Según TMZ, desde que su padre, Jamie Spears, dejó el control financiero y personal de Britney tras su liberación de la tutela, la gestión del dinero de la cantante ha empeorado significativamente.

