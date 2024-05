Actriz de 'Sabrina, la bruja adolescente' dijo sentirse culpable de haber llevado a Britney Spears a un club nocturno

Melissa Joan Hart afirmó sentirse arrepentida de haber llevado a Britney Spears a su primer club nocturno cuando esta recién cumplía la mayoría de edad. En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, la actriz de 'Sabrina, la bruja adolescente' recordó su antigua amistad con la cantante estadounidense de pop, a quien vio por última vez en el 2015

La también intérprete de la serie Clarissa, de Nickelodeon, sostuvo que su vínculo con Britney Spears surgió durante las grabaciones del videoclip musical ‘(You Drive Me) Crazy’, uno de los sencillos más exitosos de Spears de su álbum debut Baby One More Time, difundido en 1999.

La canción pasó a ser uno de los temas principales temas de la comedia romántica Drive Me Crazy (1999), protagonizado por Melissa Joan Hart y Adrian Grenier. “Britney y yo hicimos mucha prensa juntas, y nos divertimos mucho durante ese tiempo”, expresó la diseñadora de modas.

En ese sentido, Melissa Joan Hart aclaró que buscaba ser una hermana mayor para Britney Spears, ya que la vio rodeada de muchas personas. “Vi que siempre estaba rodeada de gente, sin poder liberarse. Y le dije: ‘¿Quieres venir?”, sostuvo.

Melissa Joan Hart: “Me siento realmente culpable hasta hoy”

Seguidamente, Melissa Joan Hart resaltó que “le encantaba salir a bailar”, pero que sabía cuando debía ser responsable y cuando tenía que detenerse, por lo que considera que no debió llevar a la ‘Princesa del pop’ a su primera experiencia nocturna.

“Ella era menor de edad y joven, pero en ese entonces yo pensaba: ‘Vamos a salir y todos nos divertiremos’”, contó la también productora y empresaria reiterando su responsabilidad por llevar a Britney Spears a una fiesta nocturna a principios del 2000.

“Me siento realmente culpable por eso hasta hoy, porque debería haberlo sabido, siendo como una hermana mayor para ella”, añadió la actriz.

Por último, Hart señaló que ya no tiene ningún tipo de contacto con Britney Spears, y que la última vez que la vio fue en un espectáculo que ella hizo en Las Vegas, en el 2015.

"La vi cuando estaba haciendo su residencia en Las Vegas hace unos años, pero fue un saludo rápido detrás del escenario y eso fue todo" explicó Melissa Joan Hart.

Melissa Joan Hart y Britney Spears se reencontraron en el 2015

Melissa Joan Hart y Britney Spears volvieron a encontrarse en público el 2015. La actriz de Melissa & Joey accedió al backstage del evento y se dejó fotografiar junto a la cantante de pop.

A principios del 2000, ambas grabaron ‘(You Drive Me) Crazy’, donde hicieron una buena amistad. No obstante, no fue hasta el 2015 que ambas volvieron a verse.

