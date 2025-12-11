Estrella de OnlyFans fue detenida en Indonesia por presuntamente infringir las leyes contra la pornografía

Bonnie Blue, una estrella británica de la plataforma para adultos OnlyFans, fue detenida en Bali por presuntamente violar la ley anti-pornografía de Indonesia, lo que terminará en su expulsión del país y en una prohibición de reingreso por 10 años, informa el medio ABC News.

La creadora de contenido para adultos, cuyo nombre real es Tia Billinger, fue intervenida durante un operativo policial realizado el pasado fin de semana en un estudio ubicado al norte de Seminyak. Según el reporte, las autoridades recibieron una denuncia que alertaba sobre la presunta producción de "videos obscenos" en el lugar.

Al momento de la intervención, al menos 14 hombres australianos, la mayoría de alrededor de 20 años, y dos de ellos de 19, se encontraban en la propiedad. Todos fueron interrogados por la policía y por agentes de inmigración, pero posteriormente quedaron en libertad.

Durante el operativo, la policía confiscó cámaras, anticonceptivos, juguetes sexuales y camisetas con referencias a Bonnie Blue. También se incautaron dos camionetas, entre ellas una de color azul identificada con la frase "Bonnie Blue Bang Bus".

En 2023, Bonnie Blue perdió su visa australiana después de anunciar su intención de grabar material para adultos con jóvenes durante la semana de 'Schoolies', un evento en el que los recién graduados de secundaria celebran el fin del ciclo escolar. La actriz hizo público su viaje a Bali para asistir al 'Schoolies' de este año.

Tras la intervención policial, Bonnie Blue y otras tres personas, incluido un ciudadano australiano, fueron consideradas sospechosas por la unidad policial de Badung debido a su participación en la presunta producción de contenido para adultos. En Indonesia, la producción de pornografía constituye un delito grave, sancionado con penas de cárcel prolongadas y multas elevadas.

Sin embargo, la policía informó el miércoles que, tras consultar con un experto en derecho penal, concluyó que no se habría cometido un delito tipificado en la ley anti-pornografía del país.

Los intervenidos aseguraron que se encontraban en el estudio para grabar un reality con temática de entretenimiento e indicaron que las escenas podían difundirse sin restricciones en redes sociales, ya que descartaron la producción de contenido pornográfico en la actividad.



Las autoridades confirmaron que, aunque se halló un video sexual privado en el teléfono de una de las personas investigadas, este no había sido distribuido a terceros.

Autoridades concluyeron que Bonnie Blue hizo mal uso de su visa

La oficina de Inmigración de Bali señaló que Bonnie Blue había estado trabajando como generadora de contenido mientras contaba únicamente con una visa de turista. También indicó que las actividades detectadas incluían elementos considerados inapropiados.

Las autoridades informaron que, una vez que concluya el proceso policial, procederán con la deportación y con la imposición de una prohibición de reingreso.

Además de la expulsión, Bonnie Blue, otros dos ciudadanos británicos y un hombre australiano serán acusados bajo las leyes de tránsito de Indonesia por crear contenido durante su estadía y conducir vehículos sin la licencia correspondiente. La audiencia está programada para este viernes en la Corte de Denpasar.