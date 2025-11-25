Muere Gabriela Michel, destacada actriz de doblaje, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, a los 65 años

La reconocida actriz mexicana y figura emblemática del doblaje latinoamericano falleció este 24 de noviembre a los 65 años. Su hija, Aislinn Derbez, confirmó la noticia.

Latinoamérica despide a una de las voces más queridas y reconocibles de su industria audiovisual. Gabriela Michel, destacada actriz de doblaje en México, falleció el lunes 24 de noviembre a los 65 años a causa de un infarto, según confirmó su hija, la actriz Aislinn Derbez.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, escribió Aislinn en sus redes sociales. “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”.

Ese mismo día, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también dedicó unas palabras en memoria de la artista: “Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió que personajes como Samantha Jones, de la popular serie Sex and the City, pudieran ser escuchados en español”.

Por su parte, Eugenio Derbez, exesposo de Michel, se pronunció durante su paso por la alfombra roja de los International Emmy Awards en Nueva York. “Supe lo que sucedió y lo siento mucho; ahorita voy a hablar con mi hija”, declaró a Televisa Espectáculos. “La verdad, sí estamos muy tristes”, añadió.

¿Quién fue Gabriela Michel?

Gabriela Castrejón Michel fue una reconocida actriz de doblaje y locutora mexicana, recordada por dar voz a Samantha Jones en Sexo en la ciudad y por participar en producciones como Tinker Bell, Cuentos que no son cuento y la franquicia Santa Cláusula.

Nacida en octubre de 1960 en Ciudad de México, desarrolló interés por la actuación y la danza desde temprana edad. Realizó estudios formales en ambas disciplinas y llegó a fundar, junto a Eugenio Derbez, una escuela de formación artística.

De su relación con Derbez nació su hija Aislinn. Años después contrajo matrimonio con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a sus hijas Michelle y Chiara.

Una voz que marcó generaciones en cine y televisión

Su trayectoria en el doblaje abarca títulos emblemáticos: fue la voz de Kim Cattrall en Sueños sobre hielo (2005) y participó en películas como Sé lo que hicieron el verano pasado (1997) y Juego de gemelas (1998). También dobló personajes en series como Grey’s Anatomy, Desperate Housewives, Devious Maids, Lost y Hannah Montana.

En el ámbito de la animación japonesa dejó una huella significativa, siendo una de las primeras voces del doblaje de anime en Latinoamérica. Participó en Neon Genesis Evangelion (como Kyoko Zeppelin Sōryū) y Saber Marionette J, entre otros títulos de culto.

Además, incursionó en la actuación en televisión, con participaciones en telenovelas como Mujer, casos de la vida real, Papá soltero, Madres egoístas, Días sin luna y Amor en silencio.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis