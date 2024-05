Caso 'Rust': jueza rechaza pedido de Alec Baldwin para desestimar cargos de homicidio involuntario

Alec Baldwin seguirá esperando su juicio por presunto homicidio involuntario, delito por el que es acusado en el caso Rust, rodaje de la película donde falleció la fotógrafa Halyna Hutchins. Esto debido a que un juzgado de Nuevo México desestimó, recientemente, las peticiones del actor para desestimar los cargos.

De acuerdo con información de Variety y The New York Times, fue la jueza Mary Marlowe Sommer quien decidió rechazar "cada uno de los argumentos de desestimación" presentados por la defensa de Badwin declarando que el gran jurado "no tenía ningún tipo de prejuicios" contra el actor como señalaba el pedido.

Los abogados de Alec Baldwin sostuvieron que la fiscal Kari Morrissey había actuado "de mala fe", desviando al gran jurado presentándole "información exculpatoria", además de no proporcionar testigos a la defensa.

No obstante, la magistrada afirmó que había leído "palabra por palabra" la carta de la defensa a los jurados. "El tribunal no está en condiciones de cuestionar la decisión del gran jurado a este respecto", se lee en la resolución de la jueza de Nuevo México.

La defensa de Alec Baldwin argumentó que Morrisey había "interrumpido repetidamente a los miembros del jurado" mientras intentaban hacer preguntas a los testigos no permitiendo "una audiencia justa" a su cliente. Sin embargo, para la jueza las acciones de la fiscal "no impidieron la capacidad de los miembros del gran jurado para realizar una investigación independiente".

Alec Baldwin ganó dos Emmy y tres Globo de Oro con su papel de Jack Donaghy en serie '30 Rock'.Fuente: EFE

Abogados de Alec Baldwin presentaron dos mociones para desestimar cargos

El último 9 de mayo, los abogados Alex Spiro y Luke Nikas presentaron dos mociones para que se anulara la acusación contra el actor Alec Baldwin, quien podría enfrentar hasta 18 meses de prisión si es declarado culpable de homicidio involuntario.

Alec Baldwin es señalado de "apuntar negligentemente" con un arma de fuego a la fotógrafa Halyna Hutchins, quien resultó muerta durante el rodaje de las grabaciones de la película Rust. "También se le culpa a Baldwin de contribuir a normas de seguridad laxas en el set", precisa Variety.

Por su parte, los abogados presentaron dos mociones. El primero, argumentando que el FBI rompió el arma utilizada en la escena, negando que la defensa pueda demostrar que el arma "no estaba funcionando en el momento de tiroteo". La segunda moción, precisa que las acusaciones "no cumplen con el estándar requerido para homicidio involuntario".

Pese a los argumentos, la jueza Mary Marlowe Sommer decidió desestimar dichas mociones, por lo que Alec Baldwin deberá seguir esperando su juicio por homicidio involuntario programado para el próximo 9 de julio.

Hannah Gutiérrez Reed fue condenada a 18 meses de prisión por muerte de Halyna Hutchins. | Fuente: AFP

Armera del filme 'Rust' fue condenada a 18 meses de prisión

En abril de este año, Hannah Gutiérrez Reed, responsable de las armas de la película Rust, fue sentenciada a 18 meses de prisión efectiva. La misma jueza Mary Marlowe Sommer fue quien anunció la pena contra Gutiérrez Reed luego de ser hallada culpable por homicidio involuntario.

La magistrada determinó la reclusión de Hannah Gutiérrez Reed en un centro correccional para mujeres en el estado de Nuevo México, lugar donde se dictó su sentencia.

“Usted fue la única que convirtió un arma segura en un arma letal (…) Si no fuera por usted, la señora Hutchins estaría viva, un marido tendría su pareja y un niño tendría su madre”, expresó la jueza.

Hannah Gutiérrez Reed estaba recluida en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Santa Fe desde el último 6 de marzo luego de ser hallada culpable por homicidio involuntario por un jurado del primer distrito judicial de Nuevo México.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis