Armera del filme 'Rust' fue condenada a 18 meses de prisión por muerte de Halyna Hutchins

Hannah Gutiérrez Reed, responsable de las armas de Rust, película donde el actor Alec Badwin disparó accidentalmente contra la directora de fotografía, Halyna Hutchins, causando su muerte, fue sentenciada a 18 meses de prisión efectiva.

De acuerdo con información de TMZ y Variety, fue la jueza Mary Marlowe Sommer quien anunció la pena contra Gutiérrez Reed este lunes 15 de abril luego de ser hallada culpable en marzo por homicidio involuntario.

Es así como se determinó la reclusión de Hannah Gutiérrez Reed en un centro correccional para mujeres en el estado de Nuevo México, lugar donde se dictó la sentencia contra la armera de 26 años. “Hannah pudo hablar antes de conocer su destino. Se dirigió al tribunal y pidió clemencia, pero más específicamente, libertad condicional. Evidentemente, la jueza no hizo caso”, precisó TMZ.

Por otro lado, Variety recalcó que la jueza dijo que la acusada no había mostrado “ningún tipo de remordimiento”. “Usted fue la única que convirtió un arma segura en un arma letal (…) Si no fuera por usted, la señora Hutchins estaría viva, un marido tendría su pareja y un niño tendría su madre”, expresó.

Cabe recordar que Hannah Gutiérrez Reed se encuentra recluida en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Santa Fe desde el último 6 de marzo luego de ser hallada culpable por homicidio involuntario por un jurado del primer distrito judicial de Nuevo México.

Hannah Gutiérrez Reed será recluida en un centro correccional para mujeres en el estado de Nuevo México.Fuente: AFP

Hannah Gutiérrez Reed pidió libertad condicional

Hannah Gutiérrez Reed solicitó al tribunal que le concediera libertad condicional y que no se le determiné la pena de 18 meses de prisión impuesta por homicidio involuntario.

“Les ruego que no me den más tiempo. El jurado me encontró en parte culpable de esta espantosa tragedia. Pero eso no me convierte en un monstruo. Eso me hace humano”, acotó la exintegrante de producción de Rust.

Es importante precisar que Hannah Gutiérrez Reed es la primera persona involucrada en la muerte de Halyna Hutchins en ser juzgada en Estados Unidos. El actor Alec Baldwin espera su juicio el próximo 8 de julio tras ser acusado por el mismo delito que Gutiérrez Reed.

El actor Alec Badwin irá a juicio el 9 de julio acusado de homicidio involuntario. | Fuente: AFP

Fiscal afirma que Hannah Gutiérrez Reed “no se responsabiliza”

Hace unos días, la fiscal Kari Morrissey entregó un memorando donde señaló que, por medio de las llamadas que hizo Hannah Gutiérrez Reed desde la cárcel, se demostraba que la acusada no se arrepiente de lo sucedido y que, lejos de admitir responsabilidad, culpa al actor Alec Badwin, a los productores de la película Rust y a los paramédicos que atendieron a Halyna Hutchins.

“Según el memorando, Gutiérrez Reed también llamó ‘idiotas’ a los miembros del jurado e hizo comentarios despectivos sobre el juez y el fiscal”, sostuvo Variety.

La jueza Marlowe Sommer apuntó lo dicho por la fiscal afirmando que Gutiérrez Reed “no merecía libertad condicional” por lo que designó el delito cometido como “delito violento grave” lo que no permitirá a la acusada poder recibir el beneficio de reducción de su pena de 15% por buena conducta.

Fiscalía recalcó que Hannah Gutiérrez Reed no se muestra arrepentida y que culpa a otros. | Fuente: AFP

Fiscalía acusó a Hannah Gutiérrez Reed de no revisar arma antes de grabar

La Fiscalía recalcó que Hannah Gutiérrez Reed tuvo una serie de negligencias al permitir que seis balas reales lleguen al set de grabación de Rust.

El fiscal afirmó que la armera “no realizó controles de seguridad” del arma causando la muerte de Hutchin luego de que Alec Badwin disparara contra ella y el director Joel Souzo, quien sí sobrevivió.

“Si ella no revisó las municiones ficticias durante el rodaje para asegurarse de que esas balas que están diseñadas para parecer balas reales sean en realidad balas ficticias, este era un juego de ruleta rusa cada vez que un actor tenía un arma de utilería”, argumentó la fiscalía.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis