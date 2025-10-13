“Mi novia es increíble”: Hugo García e Isabella Ladera confirman su relación y causan furor en redes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hugo García e Isabella Ladera ya no ocultan más el amor que se tienen. El modelo peruano y la influencer venezolana se han venido mostrando más cariñosos que nunca en redes sociales lo que desató una posible relación entre ambos.

Por su parte, Hugo García llegó a Lima luego de estar varias semanas en Miami compartiendo diversos momentos junto a Ladera y su familia. “La pasamos lindo siempre”, expresó el exintegrante de Esto es guerra.

Asimismo, el también deportista mencionó que se encuentra “muy feliz” al lado de Isabella Ladera. “Ella tiene bonita sonrisa. Qué bueno que siempre esté así. Yo solo puedo decir que estoy muy feliz nada más”, declaró a las cámaras de Amor y fuego.

Al ser consultado sobre los videos y fotos donde ambos se abrazan y se dicen “amor”, el exchico reality señaló: “Yo estoy feliz. Quiero mantenerlo en privado. Estoy en una bonita etapa, estoy feliz, estoy tranquilo”.

Minutos después la propia Isabella Ladera se comunicó por videollamada con el programa de espectáculos confirmando su relación con Hugo García.

“Lo que se ve, no se pregunta. Estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Estamos en paz. Esperamos que la vivan por lo que decimos, que mostramos y no por lo que dicen por ahí”, sostuvo la venezolana. “¿Qué te gusta de él?”, preguntó el reportero. “Me pegó su valentía”, respondió Isabella dejando ver una refrescante sonrisa.

Eso no es todo. Amor y fuego también compartió mensajes en Instagram donde el propio Hugo García llama “novia” a Ladera. “Tú y yo por los Roques”, escribió la joven a García con emojis de corazones. “Mi novia es increíble. Ya quiero conocer los Roques”, sostuvo el peruano. “Vamos a ir. Ya verás. Increíble tú”, exclamó Isabella en un comentario.

Hugo García e Isabella Ladera son grabados caminando y tomados de la mano

Hugo García e Isabella Ladera fueron captados caminando juntos y tomados de la mano tras el evento organizado por el productor Sergio George en Miami. Esto, en medio de la denuncia que interpuso Ladera contra su expareja Beéle por la filtración de un video íntimo en Internet.

De acuerdo con un video, compartido por el portal Instarándula, el exintegrante de Esto es guerra luce una camisa y un pantalón negro mientras sostiene de la mano a la celebridad de Internet, quien usa un buzo ancho y una blusa dejando ver su espalda.

“El gran Hugo García con su novia Isabella acá en Miami”, se escucha decir a la usuaria que captó el momento. Tanto García como Ladera siguen avivando rumores de romance al mostrarse como una aparente pareja.

Anteriormente, los dos subieron fotos y videos donde lucían juntos con la familia de la empresaria venezolana y un grupo de amigos.

De igual manera, ambos compartieron videos juntos en el concierto del cantante peruano Gian Marco realizado en Miami. También expusieron una cena, además de comer postres difundiendo el momento en fotos.

Isabella Ladera y Hugo García se mostraron cariñosos en un baile en TikTok. | Fuente: TikTok (adadita919)

Madre de Hugo García negó relación de su hijo con Isabella Ladera

Fabiola Silva, madre de Hugo García, aseguró que entre su hijo e Isabella Ladera solo existe una amistad. Fue en conversación con el programa América Hoy que la familiar del exchico reality aseguró que este "no está en ninguna relación".

"No. Hugo no está en ninguna relación. Son buenos amigos, nada más", declaró. Sobre el reciente video donde ambos se dejan ver de la mano, Fabiola respondió: “Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación".

"Hay una relación de amistad, de apoyo, pero no sentimental (…) Nada, absolutamente nada de nada. Si es que sucede algo, me lo va a contar y todo el mundo lo va a saber", agregó.

En ese sentido, recalcó que, según lo poco que su hijo le comenta, lo nota tranquilo. "No es que haya una relación entre los dos. Hugo está bien grande, ya sabe lo que hace y es la decisión que él tome. La decisión que tomó ahora es apoyar a su amiga. Están juntos y apoyándose", sostuvo.

Consultada sobre si le gustaría que más adelante se concrete una relación con Isabella Ladera, respondió: “No sabría qué decirte. Es cuestión de él, yo no puedo decidir. La chica es regia, linda, encantadora. Horrible lo que le pasó, qué pena, no se lo deseo a ninguna mujer. Es lo peor que puede pasar”.

Isabella Ladera y Hugo García aparecieron juntos en un evento público en Miami.Fuente: Instagram (hugogarcia)