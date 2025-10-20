"Una bendición": Maju Mantilla comparte tierno momento tras polémica con Gustavo Salcedo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maju Mantilla parece haber dejado atrás los conflictos con su —todavía— esposo Gustavo Salcedo, quien habría dado a conocer detalles de la separación de la modelo en polémicos audios, difundidos por el programa Magaly TV: La Firme, sobre la firma de una conciliación para un acuerdo con Maju tras supuesto “adulterio e infidelidad”.

Ahora, la conductora de televisión usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un tierno momento que llenó de felicidad a sus miles de seguidores ¿Qué pasó? Resulta que Maju difundió la celebración del cumpleaños 90 de su padre Olmedo Mantilla.

La exMiss Mundo posteó el último domingo la foto de unos globos de color dorado con el número del onomástico de su familiar. “90 años de mi papito”, escribió la empresaria de 41 años mostrando que sigue compartiendo sus actividades a pesar de la polémica con Salcedo en los últimos días tras anunciar su separación.

Eso no es todo. Maju Mantilla también compartió una foto publicada por su hermana Elia donde aparece su padre sentado con una decorativa torta de cumpleaños y donde también se etiqueta a sus otros familiares.

“Pasamos un lindo día celebrando sus 90 años. Una bendición”, sostuvo la presentadora de televisión colocando un corazón con la palabra “papá”.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo confirmaron el fin de su relación tras 13 años de matrimonio. | Fuente: Instagram

Magaly TV expone nuevos audios de Gustavo Salcedo sobre Maju Mantilla

Gustavo Salcedo continúa en el ojo de la tormenta luego de que el programa Magaly TV: La Firme difundiera unos nuevos audios donde el empresario habla de una conciliación que quiso hacer firmar a Maju Mantilla al hallarle una supuesta infidelidad.

"La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia", se escucha en la voz de Salcedo.

De igual manera, el exdeportista olímpico mencionó que dicho acuerdo le permitía a la modelo estar en su casa junto a sus dos hijos mientras se realizaba su mudanza a otro lugar donde la irían a visitar.

"El final de la conciliación es que yo básicamente me quede en la casa, con los chicos y ella en otro sitio bajo regímenes de visita. Todas las inversiones, en el norte, etc., yo me las quedo", sostuvo Salcedo.

En otro momento, se escucha al todavía esposo de Maju Mantilla hablar de la tensión que hubo en los meses donde ya no eran pareja, pero seguían viviendo en la misma casa.

"En esos tres meses ella que estaba con un pie afuera, evidentemente se portó en la línea de la moral porque no era amor al chancho, sino al chicharrón", acotó.

Maju Mantilla comparte la celebración de cumpleaños de su padre en redes sociales.Fuente: Instagram (majumantilla)

Maju Mantilla responde a presuntas revelaciones de Gustavo Salcedo

Maju Mantilla volvió a pronunciarse acerca de su separación de Gustavo Salcedo y las recientes acusaciones sobre un presunto romance con el productor Christian Rodríguez Portugal, quien hace poco denunció haber sido agredido por el aún esposo de la presentadora.

Como se sabe, Salcedo se encuentra en el centro de la polémica luego de que el programa Magaly TV: La Firme difundiera unos audios en los que el empresario habría confesado haber espiado a Maju, motivado por sospechas de una presunta infidelidad.

A través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Mantilla explicó que había optado por mantener silencio "por recomendación de sus abogados", pero que decidió pronunciarse ante los ataques que, según indicó, han afectado su honra y su rol como madre.

"Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo", expresó. "Eso ha motivado un sinfín de agravios, insultos y calificativos que dañan mi reputación y condición de madre".

La recordada Miss Mundo 2004 aseguró que "jamás" ha descalificado al padre de sus hijos, aunque lamentó que "no exista reciprocidad en ese aspecto" hacia ella.

"Con el señor Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada. Los temas referidos a un posterior divorcio se manejarán únicamente por la vía legal", señaló.