"Lo decepcioné": Alfred Molina se quiebra al recordar cómo reaccionó su padre cuando le dijo que quería ser actor

Uno de los personajes favoritos de Spiderman es el Doctor Octopus, interpretado por el reconocido actor Alfred Molina. Si bien se ha consagrado como un gran artista en la industria y ha sido nominado a premios BAFTA y Tony, reveló cómo fue la relación con su padre cuando le dijo que quería ser actor.

“Cuando era muy joven, mi padre consiguió que trabajara como mesero en el restaurante donde él trabajaba. Si debo decirlo yo mismo, era un buen mesero al punto de que la gerencia me ofreció la oportunidad de hacer un curso de gestión de dos semanas”, recordó.

Si bien tenía una remuneración alta, Alfred Molina decidió apostar por su pasión y esa decisión fue desaprobada por su padre. “Mi padre dice, ‘Este trabajo de actor, ¿cuánto te están pagando?’ Yo dije, ‘Estoy ganando el salario sindical, así que 15 libras a la semana’”, agregó uno de los protagonistas de El código Da Vinci a Vanity Fair.

Cuando trabajaba en un puesto alto en el restaurante donde ganaba alrededor de 30 libras por lo que llevó a su padre a cuestionar su decisión de ser actor. “Él me miró y tenía la expresión en su rostro que reservas para los locos y los perdidos”. Con lágrimas en los ojos, sintió que lo decepcionó:

“Se me quedó mirando como si no me reconociera. Lo único que pude decirle fue: ‘Esto es lo que amo, papá’. Nunca lo entendió del todo. Decepcioné a mi padre. Sí... si mi padre hubiera vivido un poco más, con suerte se habría dado cuenta de que no había perdido el tiempo”. Después de que su padre falleció, Alfred Molina descubrió que su papá había seguido su carrera.

Cuando fue su funeral, la viuda le entregó una maleta con un montón de fotos, videos y todo lo relacionado a su carrera. “No me llamaba por teléfono para decirme: ‘¿En qué andas? ¿Qué pasa? No teníamos ese tipo de relación. Cuando falleció, fui a España para el funeral y estaba con su viuda, que sacó una maleta llena de recortes, fotos, trozos de revistas y cartas de gente que le escribía diciendo que me había visto. Guardaba todo esto, pero nunca habló de ello”.

A pesar de que su madrastra le pidió que se quedara con esos recuerdos, Molina no quiso quedarse con la maleta. Esta vivencia lo dejó marcado y reflexionó sobre la importancia de la paternidad: “Siempre lo he intentado con mis hijos. Todo lo que puedes hacer es decirles lo brillante que eres. Eso es todo lo que tienes que hacer”.

La exitosa carrera de Alfred Molina

La carrera de Alfred Molina, actor británico, se caracteriza por su versatilidad y talento, abarcando una amplia gama de géneros y personajes en cine, televisión y teatro. Desde sus primeros trabajos en el teatro hasta su consolidación como un actor reconocido a nivel internacional, Molina ha dejado una huella significativa en la industria del entretenimiento.

Entre sus roles más destacados en el cine se encuentran su interpretación del pintor español Diego Rivera en Frida (2002), donde compartió pantalla con Salma Hayek; el villano Doctor Octopus en Spider-Man 2 (2004), dirigida por Sam Raimi; y más recientemente, su participación en Nomadland (2020), dirigida por Chloé Zhao, que ganó el premio Oscar a la Mejor Película.

En televisión, Molina ha aparecido en una variedad de series, desde dramas hasta comedias, incluyendo su papel en The Normal Heart (2014), donde interpretó a Ben Weeks. Además de su trabajo en pantalla, Molina también ha tenido una destacada carrera en el teatro, tanto en el West End de Londres como en Broadway. Ha recibido elogios por sus interpretaciones en obras como Red y Fiddler on the Roof.

En resumen, la carrera de Alfred Molina se caracteriza por su talento, versatilidad y capacidad para llevar a la vida una amplia gama de personajes memorables en diversas plataformas de entretenimiento.

