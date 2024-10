"Lo mejor fue irme de España": Álvaro Morata revela que sufre de depresión y ataques de pánico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Álvaro Morata es considerado uno de los grandes protagonistas del fútbol español ya que, con la banda de capitán, llevó a la victoria a su equipo en la Eurocopa 2024. Sin embargo, tras las medallas y los trofeos, el futbolista reveló la otra cara detrás del deporte.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, reveló que ha estado trabajando con un coach, psiquiatra y psicóloga para hacerle frente a las críticas, amenazas, comentarios de odio y más situaciones que no solo le afectan a él, sino también a su familia. Por ese motivo, dio detalles de sus recientes ataques de pánico y depresión.

"Cuando tú tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico... eso da igual el trabajo que hagas, la situación que tengas en la vida... Tienes una persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días y todas las noches", dijo Álvaro Morata en el podcast Herrera en COPE. "Para mí era lo mejor irme de España porque llegó un momento en el que no lo podía soportar", añadió.

La depresión y los ataques de pánico eran insostenibles, por lo que el español dejó el Atlético de Madrid y continuó su carrera en AC Milán, donde juega actualmente. La razón de irse a otro club era encontrar tranquilidad y respeto, dos factores importantes que encontró en Italia. El español contó que conversó con Andrés Iniesta y Bojan Krkić Pérez -exfutbolistas que pasaron por lo mismo- y le dieron fuerzas para salir adelante:

"Han pasado momentos como los que yo he pasado y siempre está la luz al final de todo. Sobre todo gracias por ser como eres, gracias por todo lo que me has ayudado. Eres una persona como hay pocas en el mundo y te lo agradeceré toda la vida", dijo Morata para Iniesta.

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello

Una de las razones por las que Álvaro Morata y Alice Campello decidieron separarse fue la complicada situación del futbolista español. A pesar de que se haya terminado, resaltó que la modelo "ocupa un lugar en su corazón":

"Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo. Han sido años maravillosos y fruto de ellos son nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás [ ... ] No ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas", dijo en el podcast.

Álvaro Borja Morata Martín ​es un futbolista español que juega como delantero en el A. C. Milan de la Serie A.Fuente: @alvaromorata

¿Quién es Álvaro Morata?

Álvaro Morata es un futbolista español que juega como delantero. Nació el 23 de octubre de 1992 en Madrid, España. A lo largo de su carrera, ha jugado en varios de los clubes más prestigiosos de Europa, como el Real Madrid, Juventus, Chelsea y Atlético de Madrid. Morata es conocido por su capacidad para anotar goles, su versatilidad en el ataque y su juego aéreo.

Ha sido internacional con la selección española desde 2014, participando en torneos como la Eurocopa y el Mundial. Morata ha sido clave en varias competiciones, destacando por su capacidad de rendir en momentos importantes, tanto a nivel de clubes como de selección.

