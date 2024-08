“Es una decisión dolorosa”: Álvaro Morata y Alice Campello anuncian su separación y desmienten rumores de infidelidad

El futbolista español y la modelo italiana han afirmado que su separación no se debe a la presencia de una tercera persona. Casados desde 2017, Álvaro y Alice comparte cuatro hijos en común.

Una de las parejas más sólidas de España ha anunciado su separación. Álvaro Morata y Alice Campello compartieron la noticia a través de sus redes sociales, lo que ha generado especulaciones sobre una posible infidelidad. Sin embargo, tanto el capitán de la Selección Española de Fútbol como la modelo italiana afirmaron: "No ha habido en ningún momento faltas de respeto".



"Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos", anunció Morata en sus historias de Instagram el lunes. "Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo (... ) Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía", agregó.



El futbolista español destacó que "han sido años maravillosos" junto a Alice y que sus cuatro hijos son lo mejor que les ha pasado. También subrayó: "No inventen historias por un minuto de protagonismo porque, repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas".

¿Qué dijo Alice Campello sobre su separación?

Poco después de que se conociera la separación de Álvaro Morata y Alice Campello, la última publicación de Campello en Instagram, una foto tomada por su madre donde se le ve sonriendo mientras juega con su cabello en un sofá, recibió numerosos mensajes preguntándole sobre su ruptura.



La modelo italiana, con más de 3 millones de seguidores en la red, indicó: "Estoy sorprendida por la cantidad de mentiras que están diciendo… Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado al respecto y yo tampoco… si hay una certeza que tengo en la vida es de él respecto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos".



Campello también utilizó sus historias para aclarar la situación. "Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos. Solo puedo decir que en estos 8 años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan pronto".



Agregó: "No quiero que piensen que las fotos que hemos compartido en Instagram eran una mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan". En otra historia pidió a sus seguidores: "No crean todo lo que leen". "Hay mucha gente mala que no puede evitar pensar mal".

