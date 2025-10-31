Jessica Lange, Evan Peters, Emma Roberts y más: confirman elenco para la temporada 13 de 'American Horror Story'

El universo de American Horror Story volverá a contar con una de sus figuras más icónicas. La actriz Jessica Lange retomará su participación en la aclamada serie de antología creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, según confirmó la productora Ryan Murphy Productions durante el día de Halloween.
Un regreso esperado
Lange, quien fue parte fundamental del éxito de las primeras entregas —Murder House, Asylum, Coven y Freak Show— y realizó una aparición especial en Apocalypse, regresará a la pantalla tras casi una década fuera del elenco principal.
El anuncio fue acompañado de una publicación en Instagram que rápidamente se viralizó. El mensaje, con la frase “Surprise, b. I bet you thought you’d seen the last of me”* (“Sorpresa, p****. Apuesto a que pensaste que habías visto lo último de mí”), evocó a Constance Langdon, el recordado personaje interpretado por Lange en la primera temporada, despertando la nostalgia de los seguidores.
Los actores que regresan a 'American Horror Story'
- Sarah Pulson
- Evan Peters
- Angela Basset
- Kathy Bates
- Ariana Grande
- Emma Roberts
- Billie Lourd
- Gabourey Sidibe
- Leslie Grossman
- Jessica Lange
Nueva temporada y fecha tentativa
La temporada 13 de American Horror Story iniciará su producción a finales de 2025, con un estreno previsto para octubre de 2026. Esta nueva entrega marcará el regreso de la serie tras la pausa más prolongada en su historia: más de dos años desde la emisión de Delicate (temporada 12), protagonizada por Emma Roberts y Kim Kardashian.