Amigo de Rauw Alejandro lo defendió: "De haber sido alguien infiel, habría sido Rosalía"

El fin de la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro agitó toda la industria musical ya que eran considerados “la pareja perfecta”. Sin embargo, todo acabó a pocos meses de haberse comprometido.

Hasta el momento no se sabía quién tomó la decisión de terminar el romance, pero, al parecer, un amigo del cantante puertorriqueño -que no quiso revelar su nombre para no recibir hate en redes sociales- despejó todas las dudas respecto a lo que sucedió con ambos.

Si bien se especuló que Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía con la modelo colombiana Valeria Duque, todo quedó negado. Es así que el amigo lo defendió y aseguró que, de ser así el caso, la española sí sería capaz de cometer una infidelidad.

“Rauw no tiene amantes. Es muy formal. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido infiel, habría sido ella. Él nunca”, dijo para el programa Socialité. “El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que "la estaba bajando de nivel":

Continuando con sus declaraciones, los responsables de la carrera de la catalana la veían como “una Kardashian”: “Sienten que él es poca cosa. Sienten que no está a ese nivel”. “Rauw Alejandro era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo”, añadió.

Asimismo, el amigo de Rauw Alejando aseguró que ella fue quien puso punto final a la relación: “Ella ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión”, finalizó.

A un año y tres meses de hacer oficial su noviazgo Rosalía y Rauw revelaron en su video musical Beso que estaban camino al altar.

Rauw Alejandro negó haberle sido infiel a Rosalía

No se quedó callado. Luego de las especulaciones sobre una infidelidad por parte de Rauw Alejandro con la modelo colombiana Valeria Duque, el puertorriqueño se defendió por medio de sus redes sociales y confirmó que no tiene una relación con Rosalía desde hace meses y no se han separado "por terceras personas".

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de los momentos que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comenzó su mensaje el intérprete de Punto 40.

"Sí, hace meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o infidelidad", aclaró Rauw Alejandro en sus historias de Instagram.

Asimismo, el exprometido de Rosalía pidió que respeten su relación pasada ya que hacen daño a la española: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, ha surgido alegaciones públicas erróneas, y yo por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí", finalizó su comunicado.