"Este momento no es fácil": Rosalía se pronuncia tras su ruptura con Rauw Alejandro

Rauw Alejandro emitió un comunicado a través de sus redes sociales confirmando su ruptura sentimental con Rosalía. Esta vez ha sido el turno de la artista española, quien ha publicado un storie para lanzar un breve, pero conciso mensaje a sus fans.

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", comentó la cantante en su perfil de Instagram, demostrando así que su ruptura sería amistosa.

Desde que se hizo público el fin de la historia de amor entre ambos artistas, han sido muchas las especulaciones que se tejieron en las redes sociales sobre los motivos de su ruptura. De hecho, hubo rumores a salir de una posible infidelidad que habría cometido Rauw.

Aunque el momento no es fácil para la expareja, Rosalía ha dejando en claro que "quiero, respeto y admiro muchísimo" a su expareja, por lo que confirmaría que no hubo terceras personas en su relación.

Rauw Alejandro negó haberle sido infiel a Rosalía

Luego de las especulaciones sobre una infidelidad por parte de Rauw Alejandro con la modelo colombiana Valeria Duque, el puertorriqueño se defendió por medio de sus redes sociales tras confirmar su ruptura amorosa con Rosalía.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como tmabién de los momentos que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comenzó su mensaje el intérprete de Punto 40.

"Sí, hace meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o infidelidad", aclaró Rauw Alejandro en sus historias de Instagram.

Asimismo, el exprometido de Rosalía pidió que respeten su relación pasada ya que hacen daño a la española: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, ha surgido alegaciones públicas erróneas, y yo por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí", finalizó su comunicado.