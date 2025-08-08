Nieto de Jack Nicholson es arrestado en Los Ángeles por presunta violencia doméstica

Sean Knight Nicholson fue acusado de agredir a una mujer y podría pasar hasta cuatro años en la cárcel. El joven de 29 años se desempeña como DJ y productor musical.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sean Knight Nicholson, nieto mayor del reconocido actor Jack Nicholson, fue detenido el pasado 5 de agosto en Los Ángeles acusado de un delito de violencia doméstica. Según reportes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el joven de 29 años fue arrestado tras ser denunciado por agredir presuntamente a una mujer cuya identidad no ha sido revelada.

El acusado fue liberado esa misma noche luego de pagar una fianza de 50.000 dólares y deberá presentarse ante la corte el próximo 26 de agosto. De ser hallado culpable por violencia doméstica con lesiones corporales, podría enfrentar hasta cuatro años en una prisión estatal de California.

La noticia, confirmada por medios como People y Page Six, ha generado gran repercusión mediática debido a la gravedad del caso y al famoso apellido que lleva. Hasta el momento, ni Sean ni su entorno han ofrecido declaraciones, y la ficha policial no ha sido difundida.

Sean, hijo de Jennifer Nicholson —primogénita del actor— y del diseñador Mark Norfleet, ha mantenido un perfil bajo en comparación con su abuelo. Se desempeña como productor musical y DJ bajo el nombre artístico Cutter Mattock, especializado en música electrónica experimental, y también ha compuesto para cortometrajes independientes.

La detención reaviva el interés sobre la extensa y compleja familia Nicholson. Jack Nicholson, de 88 años y retirado de la actuación, es padre de al menos seis hijos con cinco mujeres diferentes, entre ellos Duke Nicholson, actor de cine, y Tessa Gourin, quien ha hablado públicamente sobre su distante relación con el legendario intérprete.

Jack Nicholson’s grandson arrested in L.A. on domestic violence charge https://t.co/1nUXl7QDqY — New York Daily News (@NYDailyNews) August 8, 2025

¿Por qué Jack Nicholson se alejó del cine?

Jack Nicholson, una de las leyendas de Hollywood, lleva años alejado de la actuación. Aunque no ha anunciado oficialmente su retiro, su última aparición en el cine fue en la película How Do You Know (2010). Desde entonces, sus apariciones públicas han sido escasas.

En los últimos años, han circulado rumores sobre su estado de salud, en particular sobre un posible diagnóstico de Alzheimer, aunque esta información nunca ha sido confirmada.

Amigos y colegas han señalado en entrevistas que Nicholson simplemente ha optado por disfrutar de una vida tranquila, alejado del ojo público y dedicando tiempo a su familia.

Con una trayectoria envidiable, el actor de 88 años tiene interpretaciones memorables, como Jack Torrance en El resplandor (1980) y el Joker en Batman (1989).