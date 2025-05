Andrés Calamaro defiende corrida de toros en Colombia y genera polémica llamando "nazis" a los animalistas [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Andrés Calamaro viene generando una gran controversia en Colombia debido a su pública defensa a las corridas de toros en dicho país. El cantante argentino de 63 años provocó una división entre políticos, autoridades y ciudadanos luego de lamentar que la Plaza de Toros de Cali haya prohibido dicha actividad.

Asimismo, el último sábado 17 de mayo, Andrés Calamaro dedicó su popular tema 'Flaca' a los toreros y las personas que se vieron perjudicadas por la reciente prohibición de corridas de toros en una de las plazas más históricas de Colombia.

"Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedaron sin trabajo, porque ustedes votaron para eso, para dejarlos en la calle", expresó el músico en un show realizado la Arena Cañaveralejo de Cali como parte de su gira Agenda 1999.

Estas palabras del artista hicieron que gran parte del público lo silbe y lo abuchee por estar a favor de las corridas de toros. Acto seguido, Andrés Calamaro decidió retirarse por unos minutos del escenario. "Lo siento, están cancelados, bloqueados, hasta nunca", dijo el cantante para luego continuar con su show de 22 canciones.

Cabe mencionar que Andrés Calamaro es un conocido aficionado a las corridas de toros. Su afición también es representada en algunas de sus canciones. En varias entrevistas, Calamaro afirmó que considera la tauromaquia como “una identidad cultural” que se practica desde hace muchos años en el mundo.

Andrés Calamaro dio un concierto en Costa 21 el último 25 de abril. | Fuente: Instagram (a_calamaro)

Andrés Calamaro responde y llama "nazis" a los animalistas

Andrés Calamaro no se quedó callado luego del polémico incidente con el público en su reciente concierto en Cali, Colombia. Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de Te quiero igual y Mi enfermedad difundió un post donde compara a los aficionados de la tauromaquia con los del cine y la literatura señalando que a estos no les prohíben nada a diferencia de los amantes de las corridas de toros.

"Curiosamente los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Si, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir", expresó el exintegrante de Los Abuelos de la Nada.

En ese sentido, Andrés Calamaro consideró que el cierre de la Plaza de Toros de Cali fue por "movidas políticas" y por "la ignorancia adolescente de una minoría". "Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar", sostuvo.

Del mismo modo, calificó de "cobardes" a los animalistas a quienes acusa de esconder "un egoísmo imperdonable y un claro desdén por los derechos de los humildes".

"No soy torero ni asesino ni maltrato animales, pero sí que como animales a diario. La gastronomía tampoco es maltrato perverso, advierto si es desapego de los nazis animalistas para con los ciudadanos y no a favor de una fantasía incluso absurda para Walt Disney (…) Finalmente yo solo lamenté estar en una plaza de toros sin toros, y soy solidario con la gente que se queda sin trabajo en el campo y en la plaza", concluyó.

Congresista colombiano arremete contra Andrés Calamaro: “No vuelvas a Colombia”

Los políticos de Colombia también se involucraron en la polémica generada por Andrés Calamaro y su posición en favor de la tauromaquia en el país cafetero.

El congresista Juan Carlos Lozada no dudó en responderle al cantante argentino por decir que en Colombia es "una tradición" las corridas de toros.

"Si a algún tarado hay que dedicarle la prohibición de las corridas de toros es a ti", señaló el legislador por medio de un video compartido en su cuenta de X (Ex Twitter).

En efecto, Lozada mostró un claro rechazo al post de Andrés Calamaro en favor de la tauromaquia en Colombia y le pidió que se vaya del país.

"No te gusta, no vuelvas a Colombia, aquí no vamos a seguir matando toros. Y si le vas a incumplir a tu público y vas a humillar al público colombiano, mejor quédate en tu casa, hermano, por aquí no te queremos y ya no te queremos volver a ver. Te lo dedicamos a ti, papaíto", expresó.

