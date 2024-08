Murió el actor Ángel Salazar, el popular 'Chi chi' de 'Scarface', a los 68 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ángel Salazar, actor conocido por interpretar a 'Chi chi', el secuaz amigo de Tony Montana en la icónica película gánster Scarface, murió a los 68 años, confirmaron fuentes de medios internacionales como Deadline, TMZ y The Sun.

Salazar, quien también coprotagonizó junto a Tom Hanks el filme Punchline, falleció el último domingo 11 de agosto mientras dormía, confirmó su representante Roger Paul a Deadline.

Por otro lado, Ann Wingsons, amiga cercana y representante de Ángel Salazar, señaló a TMZ que el también comediante estadounidense estaba en la casa de un amigo en Brooklyn donde pereció en una habitación mientras dormía el último fin de semana.

"Según dijo Wingsong, el amigo fue a ver cómo estaba Salazar en la habitación y encontró su cuerpo en la cama. No se reveló la causa de la muerte, pero el representante dijo que el actor sufría problemas cardiacos", precisó el medio especializado en celebridades.

Cabe mencionar que Ángel Salazar también fue conocido en Norteamérica por decir “Sheck it out”, “échale un vistazo” en español, antes, durante, y después de contar cada chiste en sus presentaciones.

Ángel Salazar fue encontrado muerto en la casa de un amigo en Brooklyn. | Fuente: AFP

¿Cuál fue el papel de Ángel Salazar en 'Scarface'?

Ángel Salazar actuó en diversas películas a lo largo de sus 45 años de carrera en el cine. No obstante, su papel más recordado lo hizo en el famoso filme de gangsters Scarface, del histórico director Brian de Palma, estrenado en cines en 1983.

En el largometraje de drama criminal, Salazar interpretó a 'Chi chi', el mafioso y leal compañero de Tony Montana, quien salva al personaje de Al Pacino de morir con una motosierra en una de las escenas más memorables en Scarface.

En el segmento final de Scarface, 'Chi chi' es asesinado por la espalda recibiendo varias balas por parte de sicarios contratados por el capo de la droga Alejandro Sosa.

Salazar actuó en Scarface al lado de un destacado elenco conformado por: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, F. Murray Abraham, Robert Loggia y Mark Margolis.

Ángel Salazar, Steven Bauerand, Al Pacino y Pepe Serna en escena de 'Scarface'. | Fuente: Paramount Pictures

¿En qué otras películas y series actuó Ángel Salazar?

Ángel Salazar no solo se destacó en Scarface. El actor cubano-estadounidense estuvo en la comedia dramática Punchline junto con Tom Hanks, en 1988. Asimismo, Salazar regresó a trabajar con Al Pacino en el drama Carlito's Way, dirigido también por Brian de Palma.

El primer papel en el cine de Salazar fue en Noches de bulevar, una reflexión del cineasta Michael Pressman de 1979 sobre la vida de las pandillas en Los Ángeles. También actuó en: Policía maniaco 2, La vida salvaje, Silvestre, Un extraño está mirando, Donde deambulan los búfalos, entre otros filmes.

En la televisión, el actor participó en series como: On Our Own, The New $treetz Seriez, Jersey Mafia Chronicles y In Living Color. También estuvo en Last Comic Standing y varios especiales de comedia de HBO.

