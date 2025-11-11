"Bienvenidos los 50": Angélica Vale celebra su cumpleaños en pleno divorcio de su esposo Otto Padrón

Angélica Vale celebrando su cumpleaños 50 tras anunciar su divorcio de Otto Padrón. | Fuente: Instagram (angelicavaleoriginal)

Angélica Vale parece dejar de lado la tristeza luego de anunciar su sorpresivo divorcio de su esposo Otto Padrón el último lunes. La actriz mexicana publicó varios videos en redes sociales donde se le ve muy contenta al celebrar su cumpleaños 50 con sus compañeros en el programa radial La Vale Show, en Cali, Colombia.

Este martes 11 de noviembre, la estrella de La fea más bella compartió un video donde sobresale con su belleza y carisma. Con un vestido rojo y una banda con el número de su cumpleaños, la intérprete de Leti Padilla miró al frente y tomándose la cintura decidió mostrar su entusiasmo. “¡Bienvenidos a los 50!”, escribió.

Por otro lado, el equipo de producción en La Vale Show, donde Angélica trabaja como locutora radial, decidió ponerle un cartel del actor estadounidense George Clooney. “Este es el mejor regalo de cumpleaños, papasito”, expresó la artista mientras abrazaba el cartel y lo besaba provocando las risas de sus compañeras en la radio.

Con su característica picardía y sentido del humor, la también actriz de Amigas y rivales sostuvo una torta de cumpleaños junto con sus amigos y compañeros que le empezaron a cantar por su onomástico.

“Estamos tratando de prender todas las velas, pero como son 40 años, son un chorro (…) Gracias a todos los muchachones”, expresó mientras soplaba las velas y recibía el aplauso de sus acompañantes.

Angélica Vale es recordada por su papel de Leti Padilla en la telenovela La fea más bella.Fuente: Televisa

Angélica Vale confirmó su divorcio de su esposo Otto Padrón

Angélica Vale confirmó el divorcio de su esposo Otto Padrón tras catorce años de matrimonio. La actriz y cantante mexicana anunció que ya estaba separada del exejecutivo de televisión con quien tiene dos hijos.

Fue por medio de su programa radial La Vale Show, en Cali, Colombia, que la artista contó que se enteró que Otto Padrón puso la demanda de divorcio días atrás, luego que la noticia fuera difundida por el periodista y presentador argentino Javier Ceriani.

“Primero les tengo que decir que sí, es cierto, me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó de sorpresa”, comenzó diciendo Vale mencionado que Javier Ceriani intentó comunicarse con ella para confirmar la noticia que fue dada con documentos judiciales del divorcio. “Estaba en otras cosas con mis hijos, la verdad no pensé que esto fuera a pasar”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que se enteró del trámite de divorcio en el momento que estaba cenando con el propio Otto Padrón y su familia.

"Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia. Por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que lo había metido (la demanda)”, señaló.