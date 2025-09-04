Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41

Sebastián Rulli vino a Lima por primera vez y disfruta de la gastronomía peruana: "Se come delicioso" [VIDEO]

El actor Sebastián Rulli vino a Lima y disfrutó de la gastronomía peruana.
El actor Sebastián Rulli vino a Lima y disfrutó de la gastronomía peruana. | Fuente: Instagram (sebastianrulli)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Probará el pan con chicharrón? El actor de 'Rubí' estuvo en un restaurante en la Costa Verde donde comió ceviche, seco con frejoles, entre otros platillos. "Vamos por más", expresó.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Sebastián Rulli revela que se encuentra en Lima y destaca su gusto por la gastronomía peruana
Sebastián Rulli revela que se encuentra en Lima y destaca su gusto por la gastronomía peruana. | Fuente: Instagram (sebastianrulli)

Sebastián Rulli se encuentra en Lima. El actor argentino de recordadas telenovelas mexicanas de Televisa como Rubí y Teresa vino a nuestro país para seguir con sus actividades laborales.

Por medio de videos compartidos en sus historias en Instagram, el intérprete del millonario Héctor Ferrer (Rubí) y el abogado Arturo de la Barrera (Teresa) difundió las imágenes revelando su reciente estadía en la capital peruana.

“Buenos días. Buenos días ¿Madrugando? Yo un poquito. A ver ¿Dónde estoy? Quizá algunos ya adivinaron”, expresó Rulli con mucha alegría de estar en Lima “por primera vez” y mostrando el mar y demás paisajes de la Costa Verde.

Seguidamente, el también modelo nacionalizado mexicano destacó su entusiasmo por probar la gastronomía peruana.

“¿Conocen? Estamos en invierno. Es una ciudad frente al mar y se come delicioso, pero de verdad delicioso. Y estoy muy, muy contento. Es mi primera vez (aquí). Es mi segundo día de trabajo. Vamos por más”, señaló el artista de 50 años sorprendiendo a sus miles de fans.

Sebastián Rulli es recordado por protagonizar la telenovela Rubí con Bárbara Mori.
Sebastián Rulli es recordado por protagonizar la telenovela Rubí con Bárbara Mori. | Fuente: Televisa

Sebastián Rulli comparte su visita a restaurante en Barranco

Eso no es todo. Sebastián Rulli compartió otro video mostrando el ambiente de un restaurante concurrido en el distrito de Barranco, cerca a la Costa Verde. “Vamos a probar comida típica peruana”, señaló el actor, quien estaba acompañado de un amigo.

Por otro lado, el protagonista de telenovelas como Contra viento y marea, Pasión, Amores verdaderos y Tres veces Ana compartió otro video donde puso una foto posando dentro del restaurante con su acompañante y mostrando su satisfacción por su visita.

Del mismo modo, Sebastián, quien es pareja de la actriz Angelique Boyer, mostró el menú del restaurante que incluía: rocoto relleno, anticuchos de lengua, cebiche de pato, camarones, pastel de choclo, carapulcra con sopa seca y costilla de chancho, osobuco al vino, entre otros platos típicos nacionales. ¿Probará también el pan con chicharrón?

Sebastián Rulli estuvo en un restaurante peruano donde comió ceviche, seco con frejoles, entre otros platillos
Sebastián Rulli estuvo en un restaurante peruano donde comió ceviche, seco con frejoles, entre otros platillos. | Fuente: Instagram (sebastianrulli)

Sebastián Rulli dedicó romántico mensaje a su pareja Angelique Boyer

Sebastián Rulli dedicó un romántico mensaje a su pareja Angelique Boyer. La actriz franco-mexicana viene grabando las escenas de Doménica Montero, una esperada telenovela de Televisa que se estrenará el 2026.

Por medio de su cuenta de Instagram, la recordada protagonista de Teresa compartió fotos y videos de las tomas que viene desarrollando al lado del actor Marcus Ornellas.

Del mismo modo, el post mostró las cámaras del set, los diálogos con el productor y fotos con todo el elenco de Doménica Montero.

"Cada inicio trae consigo la posibilidad de reinventarnos. Septiembre llega como el mes que nos recuerda que todo lo que creemos, lo creamos. Que sea grande lo que pensamos, inmenso lo que soñamos y verdadero lo que vivimos", escribió la actriz de 37 años.

Acto seguido, su pareja Sebastián Rulli comentó la publicación demostrando la admiración y el amor que le tiene a Angelique desde el inicio de su relación el 2013.

"Me consta tu entrega y dedicación delante y detrás de las cámaras, para que eso que creas sea lo mejor. ¡Sigue así mi vida! Eres un ejemplo para todas las mujeres que sueñan en grande. Te amo. Y por cierto (…) que hermosa está Doménica", sostuvo Sebastián recibiendo miles de 'Me gusta'.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
sebastian rulli angelique boyer Videos más vistos

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA