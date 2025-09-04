Sebastián Rulli vino a Lima por primera vez y disfruta de la gastronomía peruana: "Se come delicioso" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sebastián Rulli revela que se encuentra en Lima y destaca su gusto por la gastronomía peruana. | Fuente: Instagram (sebastianrulli)

Sebastián Rulli se encuentra en Lima. El actor argentino de recordadas telenovelas mexicanas de Televisa como Rubí y Teresa vino a nuestro país para seguir con sus actividades laborales.

Por medio de videos compartidos en sus historias en Instagram, el intérprete del millonario Héctor Ferrer (Rubí) y el abogado Arturo de la Barrera (Teresa) difundió las imágenes revelando su reciente estadía en la capital peruana.

“Buenos días. Buenos días ¿Madrugando? Yo un poquito. A ver ¿Dónde estoy? Quizá algunos ya adivinaron”, expresó Rulli con mucha alegría de estar en Lima “por primera vez” y mostrando el mar y demás paisajes de la Costa Verde.

Seguidamente, el también modelo nacionalizado mexicano destacó su entusiasmo por probar la gastronomía peruana.

“¿Conocen? Estamos en invierno. Es una ciudad frente al mar y se come delicioso, pero de verdad delicioso. Y estoy muy, muy contento. Es mi primera vez (aquí). Es mi segundo día de trabajo. Vamos por más”, señaló el artista de 50 años sorprendiendo a sus miles de fans.

Sebastián Rulli es recordado por protagonizar la telenovela Rubí con Bárbara Mori. | Fuente: Televisa

Sebastián Rulli comparte su visita a restaurante en Barranco

Eso no es todo. Sebastián Rulli compartió otro video mostrando el ambiente de un restaurante concurrido en el distrito de Barranco, cerca a la Costa Verde. “Vamos a probar comida típica peruana”, señaló el actor, quien estaba acompañado de un amigo.

Por otro lado, el protagonista de telenovelas como Contra viento y marea, Pasión, Amores verdaderos y Tres veces Ana compartió otro video donde puso una foto posando dentro del restaurante con su acompañante y mostrando su satisfacción por su visita.

Del mismo modo, Sebastián, quien es pareja de la actriz Angelique Boyer, mostró el menú del restaurante que incluía: rocoto relleno, anticuchos de lengua, cebiche de pato, camarones, pastel de choclo, carapulcra con sopa seca y costilla de chancho, osobuco al vino, entre otros platos típicos nacionales. ¿Probará también el pan con chicharrón?

Sebastián Rulli estuvo en un restaurante peruano donde comió ceviche, seco con frejoles, entre otros platillos. | Fuente: Instagram (sebastianrulli)

Sebastián Rulli dedicó romántico mensaje a su pareja Angelique Boyer

Sebastián Rulli dedicó un romántico mensaje a su pareja Angelique Boyer. La actriz franco-mexicana viene grabando las escenas de Doménica Montero, una esperada telenovela de Televisa que se estrenará el 2026.

Por medio de su cuenta de Instagram, la recordada protagonista de Teresa compartió fotos y videos de las tomas que viene desarrollando al lado del actor Marcus Ornellas.

Del mismo modo, el post mostró las cámaras del set, los diálogos con el productor y fotos con todo el elenco de Doménica Montero.

"Cada inicio trae consigo la posibilidad de reinventarnos. Septiembre llega como el mes que nos recuerda que todo lo que creemos, lo creamos. Que sea grande lo que pensamos, inmenso lo que soñamos y verdadero lo que vivimos", escribió la actriz de 37 años.

Acto seguido, su pareja Sebastián Rulli comentó la publicación demostrando la admiración y el amor que le tiene a Angelique desde el inicio de su relación el 2013.

"Me consta tu entrega y dedicación delante y detrás de las cámaras, para que eso que creas sea lo mejor. ¡Sigue así mi vida! Eres un ejemplo para todas las mujeres que sueñan en grande. Te amo. Y por cierto (…) que hermosa está Doménica", sostuvo Sebastián recibiendo miles de 'Me gusta'.