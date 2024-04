Actriz de serie 'La ley y el orden' denuncia a un repartidor de comida por disparar a su perro

Angie Harmon, la actriz que interpretó a Abbie Carmichael, abogada y asistente del fiscal en la recordada serie policial La ley y el orden, está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Qué pasó? Resulta que un repartidor de comida rápida disparó a quemarropa contra su perro Oliver, can que murió en la puerta de su casa en Charlotte, Carolina del Norte.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz de 51 años difundió fotografías de su mascota: un Beagle cruzado con pastor alemán que vivía con ella y con sus tres hijas. El hecho ocurrió durante la última Semana Santa, causando un gran dolor en la familia por la muerte del animal que, de acuerdo con Harmon, no atacó en ningún momento al repartidor.

“Este fin de semana de Pascua un hombre entregando alimentos para Instacart disparó y mató a nuestro precioso Oliver. Salió de su coche, entregó la comida y luego disparó a nuestro perro”, inició diciendo la protagonista de Rizzoli & Isles, de TNT series.

El hombre señaló en su defensa que Oliver lo había mordido. No obstante, Angie Harmon contradijo este argumento. “Nuestra cámara anillada estaba cargando en la casa, la cual vio y entonces supo que no estaba siendo grabado. La policía lo dejó ir porque reclamó ‘autodefensa’. No tenía ni un rasguño ni una mordida ni sus pantalones se rompieron”, sostuvo.

Angie Harmon lamentó muerte de su mascota: "Estamos traumatizados"

Angie Harmon aseguró que el atacante no se mostró arrepentido por haber matado a Oliver y que incluso enfrentó a la actriz. "Él disparó a nuestro perro con mis hijas y conmigo en casa y seguía diciendo, "sí, le disparé a tu perro. Sí, lo hice'", precisó.

Por otro lado, la actriz contó que tanto ella como sus hijas están muy tristes por la pérdida de Oliver. "Estamos completamente traumatizados y más que devastados por la pérdida de nuestro querido niño y miembro de la familia", manifestó.

En otro momento, la actriz calificó de "despreciable e inexcusables" las acciones cometidas por el repartidor. "El hecho de que alguien pudiese cometer un acto tan insensible supera mi comprensión, y estoy devastada porque no pude decirle adiós", enfatizó en sus historias de Instagram.

Policía no explica justificación de repartidor para disparar a 'Oliver'

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg concluyó que la acción del repartidor contra el perro fue justificada. Sin embargo, de acuerdo con TMZ, no se explica el motivo para tal decisión.

En ese sentido, el portal afirmó que la Policía local solo se limitó a decir que "el caso estaba cerrado". "Ellos se negaron a hacer pública la declaración del repartidor o las supuestas lesiones. No quisieron proporcionar ninguna narración específica sobre lo que hizo el perro para mostrar agresión o por qué fue en defensa propia", acotó TMZ.

Del mismo modo, el medio solo difundió un pronunciamiento de la Policía que decía: "Un conductor de reparto llegó a la residencia para entregar bienes consumibles. El conductor les dijo a los oficiales que un perro lo atacó mientras estaba en la residencia y que se defendió disparando un solo tiro, golpeando e hiriendo mortalmente al perro".

Angie Harmon protagonizó serie policiaca 'La ley y el orden' junto con Sam Waterston, Jerry Orbach y Steven Hill.Fuente: NBC

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis