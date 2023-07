Anillo que llevó Tupac Shakur en su última actuación supera el millón de dólares en subasta

El anillo con forma de corona que el rapero estadounidense Tupac Shakur, conocido como 2Pac, llevaba en su última aparición pública, superó el millón de dólares en una subasta de artículos icónicos del hip-hop organizada por la casa Sotheby´s en Nueva York.

La joya, diseñada por él mismo, salía por un precio estimado de entre 200 mil y 300 mil dólares, pero en la puja llegó a 1.016.000 dólares, el objeto más caro relacionado con el hip-hop vendido dunca en una subasta, destaca Sotheby´s.

Fue, de lejos, la pieza más cara de la subasta de artículos de hip-hop, que en total alcanzaron un valor de 1,8 millones de dólares.

Shakur lució esta joya en los MTV Video Music Awards de 1996, solo días antes de fallecer víctima de un tiroteo. Era un anillo diseñado por él mismo en oro, diamantes y rubíes y grabado con la inscripción Pac &Dada 1996, en referencia a su compromiso con Kidada Jones.

La venta del anillo, que según Sotheby´s, representaba la superación de "una etapa tumultuosa" de la vida de Shakur, se produce oportunamente en el año en que se celebra el 50 aniversario de esta música, que tuvo su epicentro en el barrio neoyorquino del Bronx.

Tupac Shakur recibió su estrella póstuma en el Paseo de la Fama

A inicios de junio, el Paseo de la Fama de Hollywood otorgó una estrella a Tupac Shakur 27 años después de su muerte.

"La estrella que ya brillaba en el cielo ahora lo hará aún más fuerte aquí abajo gracias a este reconocimiento", afirmó su hermana Sekyiwa 'Set' Shakur. 'Set' fue la encargada de descubrir oficialmente la estrella ante cerca de un centenar de seguidores del rapero y añadió que este homenaje no lo es solo a la figura artística del rapero, sino a su "apasionado mensaje, capaz de combinar música y activismo".

"Estar aquí me llena el corazón. Él estaba destinado a hacer grandes cosas por su talento y también por sus valores. A los 13 años, ya soñaba con tener esta estrella", dijo la hermana de Tupac Shakur, creador de exitoso disco "All Eyez on Me", y que estuvo acompañada por el director de cine Allen Hughes y por el locutor de radio Big Boy.

Además de la estrella en el Paseo de la Fama, Shakur también cuenta con una exposición permanente sobre sus composiciones en el Museo de los Grammy desde 2015 y pasó a integrar el prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll en 2017. (EFE)