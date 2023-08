Aqua recibió tres discos platino y es #1 en Spotify por 'Barbie Girl': "Gracias por 26 años de amor"

La película Barbie sigue cosechando éxitos. Después de que liderara la taquilla en muchos cines por su historia, también llamó la atención las canciones que forman parte del playlist. Una de ellas es Barbie Girl, del grupo Aqua, solo que en una nueva versión interpretada por Nicki Minaj y Ice Spice.

Por ello, la famosa banda danesa ha conseguido entrar al #1 en Spotify así como tres discos platino gracias al impacto que ha tenido el tema en la película sobre la muñeca de Mattel. Gracias a que Margot Robbie pidió que esta canción fuese incluida, y la directora, Greta Gerwig aceptara incluirla a través de un remix, logró colocarse de nuevo en el gusto de la gente alrededor del mundo. "Gracias por 26 años de amor y apoyo", escribió el grupo en sus redes sociales.

Barbie Girl es una canción que tuvo muchísimos logros a finales de los 90 mientras sonaba en las emisoras de todo el mundo. En el videoclip, la cantante Lene Nystrøm personifica a Barbie y René Dif a Ken, el novio de la muñeca.

A pesar del gran recibimiento que tuvo en esa época, el tema fue catalogado como una de las 10 peores canciones de los noventa, según la revista Rolling Stone después de que realizara una encuesta entre sus lectores.

'Barbie Girl' en una canción del grupo de pop Aqua y aparece en su primer álbum de estudio, Aquarium (1997).

¿Barbie tendrá una secuela?

El rotundo éxito de la película Barbie ha dado pie a preguntas sobre la posibilidad de que se convierta en el inicio de una franquicia.

En una entrevista con The New York Times, la directora Greta Gerwig abordó la idea de una posible segunda parte de la historia protagonizada por Margot Robbie, que abarca temas como el feminismo y el patriarcado.

Aunque los fanáticos de la famosa muñeca estén ansiosos por una continuación, parece que tendrán que esperar un poco más.

"En este momento, es todo lo que tengo", declaró Gerwig, dejando en claro que actualmente no está en sus planes asegurar una nueva entrega, aunque tampoco la descarta por completo.

"No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento estoy totalmente en cero", dijo la cineasta.

Cabe precisar que Greta Gerwig ha dirigido películas notables como Mujercitas y Lady Bird, además de su participación como guionista en diversas series como How I met your dad. Aunque ha demostrado su talento en contar historias, en general, no se plantea una secuela al finalizar sus proyectos.