El fenómeno 'Barbenheimer' es "una victoria para el cine", afirma Francis Ford Coppola

‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ siguen dominando las salas de cines colocándose como las dos películas preferidas del público desde su estreno el último 20 de julio. En efecto, el fenómeno taquillero denominado ‘Barbenheimer’ continúa en los dos primeros lugares de recaudación en los primeros días de su lanzamiento reconociendo el trabajo de sus directores Greta Gerwig (‘Barbie’) y Christopher Nolan (‘Oppenheimer').

Este fenómeno cinematográfico de ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, estrenándose el mismo día, fue elogiado por el reconocido cineasta Francis Ford Coppola. El director de ‘El Padrino’ fue consultado, por medio de su cuenta de Instagram, si ya vio las dos películas y que le parecieron ambos filmes. Coppola tuvo una peculiar respuesta dejando primero una reflexión sobre la industria del cine y después otro mensaje alentador sobre los estrenos del fenómeno ‘Barbenheimer’.

“Aún no las he visto, tengo que verlas primero, pero el hecho de que la gente llene los grandes cines para verlas, y que no sean secuelas ni precuelas ni tengan un número, siendo películas únicas, es una victoria para el cine”, destacó el director de ‘Megalópolis’.

Con su mensaje, Francis Ford Coppola ha dejado clara su postura de respaldar tanto a ‘Barbie’ como a ‘Oppenheimer’, películas que han recaudado en sus primeros días a nivel mundial 337 y 175 millones de dólares, respectivamente, y donde juntas (con más 500 millones) baten el récord de estreno en la industria cinematográfica superando a los estrenos de ‘Guardianes de la Galaxia 3’, ‘Indiana Jones 5’, ‘Misión Imposible: 7’, ‘Rápidos y Furiosos 10’, entre otros.

El actor irlandés Cillian Murphy apoya el movimiento Barbenheimer, la unión de 'Barbie' y 'Oppenheimer'. | Fuente: Composición

Francis Ford Coppola reflexiona sobre el futuro del cine

Anteriormente, Coppola generó polémica en la industria por criticar a las películas de los superhéroes de Marvel ya que consideró que dichas sagas solo son versiones diferentes con los mismos personajes siendo estas historias las que actualmente dominan Hollywood.

“Antes había películas de estudio. Ahora hay películas de Marvel. ¿Y qué es una película Marvel? Una película de Marvel es un prototipo de película que se hace una y otra vez para que parezca diferente”, resaltó el 2022.

Ahora, Francis Ford Coppola responde a un fanático que le consultó sobre el futuro del cine en medio de las huelgas de actores y guionistas. Al respecto, el director de la trilogía de la familia Corleone se mostró positivo reconociendo el trabajo de muchas películas incluyendo a ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’.

"Mi corazonada es que estamos al borde de una edad de oro que iluminará maravillosamente el cine que se ve en las grandes salas", añadió el galardonado cineasta.