'Barbie' venció a 'Ken': Margot Robbie superó a Ryan Gosling en reto físico

‘Barbie’ continúa recaudando taquilla en los cines en todo el mundo luego de su estreno el último 20 de julio. Solo en Norteamérica, el largometraje dirigido por Greta Gerwig ha generado más de 351 millones de dólares, hasta la fecha, y se espera que siga batiendo récords como una de las películas más vistas en la industria este 2023.

Su principal protagonista Margot Robbie ha venido recibiendo elogios por su actuación de ‘Barbie’ y su característica representación de la famosa muñeca de Mattel. Asimismo, la actriz y productora también es aplaudida por sus fanáticos debido a su gran resistencia física puesta a prueba por la producción del filme.

De acuerdo con una publicación en Twitter hecha por Indie505, la productora de ‘Barbie’ compartió una rutina de ejercicios que se hicieron a todos los miembros del elenco de la película. Es así como Margot Robbie, quien aseguró que tuvo que hacer hasta ocho tomas para la escena del pie arqueado, quedó en segundo lugar en el reto por encima de todos sus compañeros incluido Ryan Gosling, quien interpreta a ‘Ken’.

En efecto, de acuerdo con la foto compartida, Margot Robbie superó los 4 minutos de resistencia en posición de plancha, dejando atrás al productor David Heyman y al actor Ryan Gosling, que superó los 3 minutos.

Margot Robbie superó a Ryan Gosling en prueba física para la grabación de 'Barbie'. | Fuente: Instagram (barbiethemovie)

Margot Robbie y Ryan Gosling interpretan a los famosos muñecos 'Barbie y Ken'. | Fuente: Instagram (barbiethemovie)

Por otro lado, la actriz transgénero Hari Nef, que interpreta a la ‘Barbie doctora’, ocupó el quinto lugar, mientras que Tom Ackerley, esposo de Margot Robbie y productor de ‘Barbie’, aparece en el sexto lugar con 1 minuto y medio. Finalmente, Mark Ronson, productor de la banda sonora, aparece último.

Cabe resaltar que Margot Robbie solo fue superada por su entrenador personal, David Higgins, quien llegó hasta los cinco minutos y medio de resistencia en las planchas

Directora de ‘Barbie’ descarta secuela de la película

Por el momento no se piensa en una secuela para ‘Barbie’. Según pudo confirmar la directora Greta Gerwig, en una entrevista con The New York Times, la película protagonizada por Margot Robbie no contaría con una segunda parte, por el momento, pese al pedido de los fanáticos.

“En este momento, es todo lo que tengo (…) No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento estoy totalmente en cero”, manifestó la cineasta dejando en claro que todavía no piensa en continuar con una saga de ‘Barbie’, a pesar de haber recaudado 337 millones de dólares en los primeros días de su lanzamiento.