Sabrina Carpenter protagonizará nueva película musical sobre 'Alicia en el país de las maravillas'

Sabrina Carpenter protagonizará nueva película musical inspirada en Alicia en el país de las maravillas.
Sabrina Carpenter protagonizará nueva película musical inspirada en Alicia en el país de las maravillas. | Fuente: EFE/Disney
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Tras lograr seis nominaciones en los Grammy 2026, la cantante Sabrina Carpenter tendrá su primer protagónico en una película inspirada en 'Alicia en el país de las maravillas'.

Sabrina Carpenter estará en el cine y esta vez con su primer papel protagónico. De acuerdo con información de Deadline, Variety y The Hollywood Reporter, la superestrella pop del momento protagonizará una adaptación musical para una película sobre Alicia en el País de las Maravillas, de la mano de Universal Pictures.

En efecto, luego de conseguir seis nominaciones en los Grammys 2026, la joven cantante y modelo estadounidense interpretará a la rubia Alicia en un nuevo filme basado en la clásica novela infantil de Lewis Carroll.

Del mismo modo, se supo que la cineasta Lorene Scafaria escribirá y dirigirá la película acompañada del productor Marc Platt, conocido por sus trabajos en Wicked, La sirenita, Cómo entrenar a tu dragón, Babilonia, Cruella, La La Land, entre otros.

“Además de protagonizarla, Sabrina Carpenter producirá el proyecto sin título”, precisa Variety afirmando que Marc Platt producirá el filme por medio de su productora con sede en Universal. Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton también participan en la producción a través de Alloy Entertainment.

En ese sentido, Variety pudo conocer, por medio de fuentes cercanas, que la exestrella infantil fue quien se puso en contacto con Universal para poder presentar dicho proyecto el 2024. Por su parte, se reveló que Lorene Scafaria “se incorporó como guionista y directora a medida que el concepto evolucionaba”.

Lorene Scafaria escribirá y digiriá el largometraje. Marc Platt será el productor principal.
Lorene Scafaria escribirá y digiriá el largometraje. Marc Platt será el productor principal. | Fuente: EFE

¿De qué tratará la nueva película sobre Alicia en el país de las maravillas?

Universal Pictures aún no revela la sinopsis oficial sobre la nueva película musical inspirada en Alicia en el país de las maravillas, la novela de fantasía escrita por el escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll.

“La historia narraba las aventuras de una niña llamada Alicia que cae por la madriguera de un conejo (y, en la segunda novela, atraviesa un espejo) para llegar a un mundo fantástico y absurdo habitado por animales parlantes y con apariencia humana”, señala The Hollywood Reporter sin dar a conocer una posible fecha de estreno.

Cabe recordar que el libro fue convertido en una película animada en Disney de 1951 convirtiéndose en un clásico de la televisión infantil.

Además, de la serie televisiva, el libro fue llevado al cine el 2010 con un largometraje de fantasía dirigido por Tim Burton y protagonizado por: Johnny Depp, Mia Wasikowska (Alicia), Anne Hathaway, Helena Bonham Carter y Crispin Glover.

Sabrina Carpenter recibió seis nominaciones en los Grammy 2026

Sabrina Carpenter viene teniendo un gran éxito en la música. Luego de lanzar su séptimo álbum de estudio Man's Best Friend, la estrella pop recibió seis nominaciones en los Premios Grammy 2026 que se se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026 desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

En efecto, la productora y compositora musical logró ser incluida en las categorías: Álbum del año y Mejor álbum vocal pop (Man's Best Friend). Del mismo modo, fue seleccionada para competir en Canción del año, Grabación del año, Mejor interpretación pop solista y Mejor video musical (Manchild).

"Seis nominaciones. Estoy tan agobiada y agradecida", escribió Sabrina en un post en su cuenta oficial de Instagram con la portada de su álbum y la lista de nominaciones a las que fue incluida para la 68.ª edición de los Premios Grammy.

Cabe resaltar que Carpenter se ha centrado en los últimos años en la música. "Este nuevo musical será el primer largometraje de Carpenter desde el enorme éxito comercial y los elogios de los Grammy por su álbum de 2024, Short n' Sweet", añade Variety.

