Sabrina Carpenter protagonizará nueva película musical sobre 'Alicia en el país de las maravillas'

Sabrina Carpenter estará en el cine y esta vez con su primer papel protagónico. De acuerdo con información de Deadline, Variety y The Hollywood Reporter, la superestrella pop del momento protagonizará una adaptación musical para una película sobre Alicia en el País de las Maravillas, de la mano de Universal Pictures.

En efecto, luego de conseguir seis nominaciones en los Grammys 2026, la joven cantante y modelo estadounidense interpretará a la rubia Alicia en un nuevo filme basado en la clásica novela infantil de Lewis Carroll.

Del mismo modo, se supo que la cineasta Lorene Scafaria escribirá y dirigirá la película acompañada del productor Marc Platt, conocido por sus trabajos en Wicked, La sirenita, Cómo entrenar a tu dragón, Babilonia, Cruella, La La Land, entre otros.

“Además de protagonizarla, Sabrina Carpenter producirá el proyecto sin título”, precisa Variety afirmando que Marc Platt producirá el filme por medio de su productora con sede en Universal. Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton también participan en la producción a través de Alloy Entertainment.

En ese sentido, Variety pudo conocer, por medio de fuentes cercanas, que la exestrella infantil fue quien se puso en contacto con Universal para poder presentar dicho proyecto el 2024. Por su parte, se reveló que Lorene Scafaria “se incorporó como guionista y directora a medida que el concepto evolucionaba”.