Billie Eilish confiesa que perdió amigos cuando se hizo famosa: "Fue muy duro"

Parece que la fama no fue lo mejor que le pasó a Billie Eilish. La cantante estadounidense de 22 años contó que perdió amigos una vez que se hizo popular con sus letras y canciones en cada presentación que daba y tras firmar su primer contrato con Interscope Records el 2015.

"De repente, era famosa y no podía relacionarme con nadie. Fue duro. Fue muy duro", declaró Eilish durante una entrevista en el podcast de BBC, 'Miss Me?', con las presentadoras Lily Allen y Miquita Oliver.

Seguidamente, la ganadora de nueve premios Grammy reveló solo su amiga Zoe seguía con ella y que las demás personas a su alrededor eran parte de su equipo de trabajo. "Era mi cumpleaños 20 y recuerdo mirar alrededor de la habitación y solo había gente que empleo (…) Y todos 15 años o más mayores que yo", dijo.

En ese sentido, Billie Eilish detalló que cuando uno de los empleados "dimitió" ante ella, pudo darse cuenta de que en realidad las personas allí no eran sus amigos. "Fue lo peor que me ha pasado. Y eso me hizo darme cuenta de que 'oh, espera, esto es un trabajo' (...) Si me dejaban no volverían a verme", añadió.

Billie Eilish ganó su segundo Oscar con tema 'What Was I Made For?’ | Fuente: AFP

Billie Eilish contó que fue "ghosteada" por un viejo amigo

Billie Eilish también contó que en una ocasión fue 'ghosteada' por un "viejo amigo". En efecto, la intérprete de 'What Was I Made For?’ señaló que de repente perdió contacto con dicha persona cuando ambos habían planeado un encuentro. "La experiencia fue una locura. Literalmente increíble. Yo estaba como '¿te moriste? ¿Literalmente te moriste?'", explicó.

"Era alguien a quien también conocía desde hacía años y tenía un plan, el día de la cita, por teléfono, haciendo un plan, esta es mi dirección, estate allí a las 3. Nunca volví a saber de él", detalló.

Asimismo, mencionó que al poco tiempo del 'ghosteo' se enteró que se amigo estaba saliendo con alguien. "Y fue como 'ohhhh'. Pero no sabía que la gente todavía hacía eso. Realmente no sabía que la gente hacía eso", agregó.

Billie Eilish contó que una vez fue 'ghosteada' por un antiguo amigo.Fuente: EFE

Billie Eilish afirma haber superado la soledad: "Ahora tengo muchos amigos"

Billie Eilish reveló que, en el último año, su vida ha dado un giro inesperado y que ahora tiene muchos amigos, entre ellos amistades con las que volvió a tener contacto.

"Hace exactamente un año, volví a conectar con un montón de viejos amigos y ahora tengo muchos amigos (…) ¡Ahora tengo un equipo! Podría literalmente ponerme a llorar. Ha sido como lo mejor que me ha pasado", declaró.

Finalmente, dijo que lloró con sus amigos en una fiesta en Coachella. "Yo estaba como: 'Chicos, tengo amigos y simplemente los quiero tanto, y ha pasado tanto tiempo desde que he tenido amigos' y lloré (…) y es literalmente porque estaba como si realmente tuviera la amistad ahora de nuevo", expresó.

