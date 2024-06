Kel Mitchell, estrella de 'Kenan & Kel', revela otra acusación contra Dan Schneider

Kel Mitchell, la estrella de la popular serie Kenan & Kel de Nickelodeon, rompió su silencio y reveló otra acusación contra el productor Dan Schneider, quien fue señalado por realizar "conductas indebidas" contra actores adolescentes del canal estadounidense a finales de los 90 y comienzos del 2000.

En una entrevista dada al podcast 'Baby, This is Keke Palmer', el actor que interpretó a Kel afirmó que Dan Schneider le gritó en un armario del set durante una de las grabaciones de la serie All That, donde Mitchell era protagonista cuando tenía 18 años.

"La vibra del programa comenzó a cambiar un poco (…) Nos dejaron con el escritor principal, Dan Schneider. Él y yo chocamos un poco", comenzó diciendo Kel Mitchel. "Recuerdo que Dan y yo tuvimos una gran discusión. Él dijo: 'Vayamos a esta habitación de aquí, en este armario'. Cerró la puerta y se fue, ya sabes, gritando todas esas cosas salvajes", expresó.

Dan Schneider fue sindicado de maltratar a varios actores cuando era uno de los principales creadores de series de Nickelodeon. Las denuncias salieron a inicios de este año en 'Quiet on Set', la serie de investigación de Discovery. Ahora, Mitchell se suma a estas acusaciones.

"Siendo adulto en este momento, tenía que tomar una decisión, ¿sabes a qué me refiero? Pensé: 'Está bien, o vamos a pelear o me voy' (…) Y eso es lo que hice. Dejé la situación", sostuvo Kel Mitchell.

Dan Schneider fue acusado de conductas indebidas contra actores infantiles de Nickelodeon. | Fuente: AFP

Kenan Thompson lamentó las acusaciones contra Dan Schneider

Otras de las estrellas de All That que se pronunció fue Kenan Thompson. Kenan estuvo con Mitchell en el elenco original de la serie en 1994. Años después, ambos se volvieron famosos por ser uno de los dúos más sintonizados en Nickelodeon, con la serie Kenan & Kel y luego lanzando la película Good Burger, en 1997.

"Es un tema difícil para mí porque realmente no puedo hablar sobre cosas que nunca presencié (…) Básicamente, todas estas cosas sucedieron después de que me fui. Dan Schneider no estaba realmente así en Kenan & Kel", declaró en marzo en una entrevista con Tamron Hall.

Seguidamente, el actor añadió: "Toda esa negatividad comenzó a suceder fuera de nuestro mandato (en Nickelodeon). Realmente no era consciente de ello, pero mi corazón está con cualquiera que haya sido víctima o con sus familias".

Anteriormente, Kenan Thompson lamentó las acusaciones hechas contra el productor Dan Schneider. | Fuente: Nickelodeon

Dan Schneider demandó a serie que destapó presuntos abusos en Nickelodeon

Dan Schneider demandó por difamación a los productores del documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' que destapó los supuestos abusos sexuales y conductas indebidas en algunos de los programas infantiles más exitosos de Nickelodeon.

De acuerdo con información de EFE, el creador de iCarly y Drake & Josh presentó una demanda por difamación ante un tribunal de Los Ángeles, en California, donde además incluyó a Warner Bros, Maxine Productions, Sony Pictures y a las productoras Mary Robertson y Emma Schwartz.

A pesar de reconocer que hubo dos trabajadores acusados de abusos sexuales en sus programas (como el caso de Brian Peck contra Drake Bell), Dan Schneider asegura, en su demanda, que “no tuvo conocimiento de los abusos” por lo que negó ser partícipe de los mismos “condenando los abusos una vez que lo descubrió".

En el documento, Schneider sostiene que "fue ciego ante el dolor que algunos de sus comportamientos causaron en sus colegas" y que "lamentará" dicho comportamiento el "resto de su vida". Sin embargo, afirmó que “no es un abusador de menores” por lo que considera que el documental “mancha para siempre su reputación pasada y presente”.

