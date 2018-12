Tras el fin de su relación con Ariana Grande, el comediante Pete Davidson ha recibido duras críticas en redes sociales. En respuesta a ello, la figura de “Saturday Night Live” publicó una carta en la que realizó un polémico comentario.

En su escrito, publicado en Instagram, Davidson aclaró que “sin importar cuán duro lo traten en redes sociales para matarse, no lo haría”. Esta frase fue relacionada por los cibernautas como una referencia a Mac Miller, ex novio de la cantante que murió a causa de una sobredosis accidental.

El comediante explicó que, desde hace nueve meses, es víctima de bullying en redes sociales con comentarios que intentan destrozarlo. Él aclaró que se encuentra muy molesto por haber tenido que escribir una respuesta ante esta situación.

Como se recuerda, Pete Davidson y Ariana Grande cancelaron su boda y terminaron su relación a los pocos días de conocerse la muerte por sobredosis de Mac Miller, ex pareja de la intérprete de "Thank U, Next".

Tiempo después, la cantante borró un tatuaje de su pie, que hacía referencia a su relación con Davison, y lo cambió por uno en homenaje a la memoria del fallecido rapero.

Como se recuerda, Ariana Grande terminó su relación con Mac Miller en mayo del 2018 y, unos meses después, inició su relación con Pete Davidson, con quien se comprometió a los dos meses de iniciado su noviazgo.