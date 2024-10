Armie Hammer confirma su regreso a la actuación tras denuncias de canibalismo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La carrera de Armie Hammer dio un giro inesperado en 2021, cuando varias mujeres presentaron acusaciones de abuso en su contra. A pesar de que el actor negó las acusaciones, el impacto fue inmediato, llevándolo a abandonar varios proyectos mientras se realizaban las investigaciones pertinentes. Ahora, tres años después, ha confirmado su regreso al cine en el western Frontier Crucible.

A través de sus redes sociales, Hammer compartió tres imágenes que marcan su vuelta a la actuación. "De vuelta en la silla", escribió en Instagram, acompañado de fotos en las que se le ve sentado, mirando al horizonte con jeans azules, una camiseta negra y un sombrero de vaquero. En otra imagen, se observa el guion de la película, dirigida por Travis Mills (Bastard's Crossing).

Según informó Deadline, la filmación comenzará en noviembre, con locaciones en Monument Valley y Prescott, Arizona. El elenco incluye a actores como Thomas Jane (The Predator), Myles Clohessy (The Pendragon Cycle), Eli Brown (Run Hide Fight), Eddie Spears (Yellowstone) y Zane Holtz (Hunter Killer), así como al cantautor Jonah Kagen y a la debutante australiana Mary Stickley.

El productor Thomas Jane describió Frontier Crucible como una mezcla entre Reservoir Dogs y Bone Tomahawk, ambientada en el Arizona de la década de 1870. La trama sigue a un exsoldado (Clohessy) con un pasado trágico, quien se ve obligado a formar una alianza con tres forajidos (Jane, Hammer y Kagen), una hermosa mujer (Stickley) y su esposo herido (Brown), mientras luchan por sobrevivir a los peligros del oeste.

¿Qué dijo Armie Hammer sobre las acusaciones de canibalismo?

En una entrevista en junio, Armie Hammer enfrentó las acusaciones de canibalismo con incredulidad. “La gente me llamaba caníbal y todos les creían. Decían: ‘Sí, ese tipo se comía a la gente’. Pero, ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿Saben lo que hay que hacer para ser un caníbal? ¡Tienes que comerte a la gente! ¿Pero cómo voy a ser un caníbal? Era todo muy raro”, comentó.



A principios de 2021, una mujer con la que había mantenido relaciones acusó al actor de 37 años de enviarle mensajes en los que afirmaba ser “100 % caníbal”. “Quiero comerte”, continuaba. “Maldición, asusta admitirlo. Nunca lo he admitido antes. He cortado el corazón de un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente”.



Hammer reflexionó sobre esas acusaciones, admitiendo que al principio sintió resentimiento, pero ahora lo ve con humor. “Hubo cosas que la gente dijo sobre mí que eran muy estrafalarias... como que era un caníbal. Ahora soy capaz de mirarlo con distancia y perspectiva y decir: es divertidísimo”.

