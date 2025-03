"Fue divertidísimo": Armie Hammer revela una experiencia homosexual "intensa" que no salió como esperaba

El actor de Llámame por tu nombre habla sin filtros sobre su sexualidad y el día que decidió darle una oportunidad a un "apuesto" francés. "Nos conocimos y dije: ‘Ok, esto podría funcionar. Probemos’", contó.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Armie Hammer no deja de sorprender. Hace unas semanas, el actor acaparó titulares tras confesar que una vez le arrancó el corazón a un animal vivo y lo comió mientras aún estaba caliente. Ahora vuelve a dar de qué hablar al revelar un episodio desconocido sobre su vida íntima: su primer intento de estar con otro hombre.

► No te pierdas: Bernardo Rabello, el primer hombre trans que busca el título de Mister Brasil

En su pódcast The Armie HammerTime, el actor contó que en un momento de su vida pensó en explorar su sexualidad y probar algo distinto. "Intenté engancharme con un tipo una vez", confesó. "Pensé: ‘¿Sabes qué? Las mujeres son lo peor. Los gays parecen tenerlo todo muy fácil. Voy a intentarlo'".

Armie Hammer protagonizará 'The Dark Knight', la nueva película del director Uwe Boll.Fuente: AFP

La experiencia homosexual de Armie Hammer

Hammer recordó que el candidato para la experiencia fue un francés "guapo" que cumplía con "todo el paquete". "Nos conocimos y dije: ‘Ok, esto podría funcionar. Probemos’". Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció en cuanto el coqueteo pasó al siguiente nivel.

"Empezamos a besarnos y lo único en lo que podía pensar era: ‘Dios, las barbas… esto es áspero como el demonio, ¿cómo se supone que haga esto?’", contó entre risas. "Luego le puse los brazos alrededor y pensé: ‘Estos hombros son tan anchos, es tan grande, casi de mi altura… esto se siente tan raro’".

La incomodidad no tardó en traducirse en indiferencia. "Físicamente no sentí nada. Nada. Ni un mínimo movimiento", reveló. "Seguimos besándonos, la cosa se ponía más intensa, pero yo solo estaba siguiendo el ritmo sin sentir absolutamente nada. Entonces, él intentó tocarme y fue como: ‘No, amigo, no vas a tocar mi pene flácido. Esto no va a pasar, lo siento. Tenemos que parar aquí’".

Las polémicas que marcaron su carrera

Desde 2021, el nombre de Armie Hammer ha estado ligado a escándalos que lo llevaron a perder su estatus en Hollywood. Ese año, diversas mujeres lo acusaron de abuso sexual y fetichismo caníbal, lo que desató una investigación por parte de la policía de Los Ángeles y provocó que los grandes estudios dejaran de contar con él. Aunque en 2023 fue absuelto por falta de pruebas, su carrera nunca volvió a ser la misma.

Uno de los casos más mediáticos fue el de Effie Angelova, con quien Hammer tuvo una relación cuando aún estaba casado con Elizabeth Chambers. Angelova lo acusó de violación y abuso en 2017. "Tuvimos una relación muy intensa", comentó el actor. "Cualquiera de las conversaciones que mantuvimos dentro de esa relación, cuando las sacas de contexto y las pones a plena luz del día, no se ven tan bien", admitió en una entrevista con Piers Morgan Uncensored en 2024.

Otra de sus exparejas, Courtney Vucekovich, también denunció haber sido manipulada por él. "No estoy de acuerdo con la forma en que ella describe nuestra relación", señaló Hammer. "Lo que sí puedo decir es que dejé a gente herida y molesta, pero nunca traspasé límites sexuales que ellas no estuvieran dispuestas a explorar".

Hammer también reconoció haber sido infiel a su exesposa, madre de sus hijos, con varias mujeres. "Fui fiel durante mucho tiempo, específicamente durante los primeros siete años", aseguró. ¿Con cuántas mujeres estuvo? "Probablemente, más de las que una persona promedio podría tener. No diría muchos cientos… pero suficientes".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis