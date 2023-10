Arnold Schwarzenegger usa espada de 'Conan, el bárbaro' para abrir caja con sus libros [VIDEO]

Arnold Schwarzenegger sorprendió a sus fanáticos al recordar el papel de su icónico personaje de la película 'Conan, el bárbaro'. En efecto, el actor de 76 años utilizó la espada que usa ‘Conan’ para abrir una caja que contenía varias copias de su nuevo libro ‘Be Useful: Seven Tools for Life' el cual, de acuerdo con el intérprete de ‘Terminator’, ya se encuentra disponible en preventa para que sus seguidores puedan adquirirlo.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales el último lunes 2 de octubre, Arnold Schwarzenegger mostró cómo utilizó la popular espada de ‘Conan’ para cortar la cinta adhesiva de la caja y poder contemplar las primeras ediciones de su libro.

“Recibí la primera caja de mis libros, así que traje a todo el equipo para inspeccionarlos (…) Sé que mis reglas pueden ayudarte, sin importar lo que quieras hacer en la vida, porque me han ayudado en cada paso del camino”, expresó el actor de ‘Depredador’, quien lucía una camiseta y pantalones negros en la parte trasera de su casa en el sur de California.

“Fantástico ‘Be Useful’ ya está disponible, el primer paquete lleno de libros, ‘Be Useful’ (…) Mira esto, Lulu, ¿no es emocionante? ¡Whisky, mira esto!”, manifestó Arnold Schwarzenegger mientras juega en el medio con sus mascotas; su burro, Lulu; y su pony, Whisky; para luego comer una galleta. “Incluso yo la necesito”, sostuvo.

Arnold Schwarzenegger lanzó su nuevo libro ‘Be Useful: Seven Tools for Life'. | Fuente: Instagram (schwarzenegger)

En otro momento, el intérprete de la serie ‘Fubar’ en Netflix aseguró que su libro ya está disponible en preventa. “Estoy seguro de que les ayudará”, añadió.

De acuerdo con la descripción, el libro contiene “las siete reglas a seguir para realizar tu verdadero propósito en la vida, destiladas por Arnold Schwarzenegger a partir de su propio viaje de reinvención incesante y logros extraordinarios, y disponibles para absolutamente cualquiera”.

Arnold Schwarzenegger lamentó la muerte de su ‘senséi’ en 'Conan, el bárbaro'

Semanas atrás, Arnold Schwarzenegger lamentó la muerte de su ‘senséi’, Kiyoshi Yamazaki, el japonés que se encargó de perfeccionar sus habilidades para desempeñar su rol protagónico en el rodaje de la película ‘Conan el Bárbaro’.

En su cuenta oficial de Instagram, el exgobernador de California compartió algunas fotos inéditas de cuando ambos mantenían una charla o ensayaban juntos las acrobacias para las escenas de acción.

Era un hombre maravilloso y un maestro fantástico que me formó como ‘Conan, el Bárbaro’ con su entrenamiento con la espada. ¿Quién sabe si Conan habría sido un éxito si Yamazki no hubiera hecho que mi manejo de la espada fuera realista? Jugó un papel importante en mi vida, era un querido amigo y mis pensamientos están con su familia", escribió.