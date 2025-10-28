Benny Blanco y Selena Gomez celebran su primer mes de casados con una foto romántica en la playa

Benny Blanco conmemoró su primer mes como esposo de Selena Gomez con una imagen romántica publicada en sus redes sociales. El productor musical compartió en sus historias de Instagram una instantánea junto a la cantante y actriz, en la que ambos aparecen caminando descalzos y tomados de la mano sobre la arena, disfrutando de un momento frente al mar.

Además, publicó otra imagen que hacía referencia al día de su boda; un letrero con la frase "Benny and Selena", el mismo que decoró una barra de comida con platos tailandeses ofrecidos durante la recepción.

Unos días antes, el 23 de octubre, Gomez también había mostrado en Instagram algunas fotos de su vida conyugal, como viendo juntos un partido de baloncesto desde el sofá.

La pareja contrajo matrimonio el pasado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, en una ceremonia a la que asistieron varias celebridades. Ese mismo día, la artista compartió en Instagram una serie de fotos del evento con la sencilla leyenda: “🤍 9.27.25 🤍".

El 30 de septiembre, Selena volvió a publicar imágenes, esta vez mostrando detalles de la recepción, como sus dos vestidos de novia diseñados por Ralph Lauren y un pastel de bodas en forma de corazón.

Por su parte, Benny publicó el 28 de septiembre varias fotos del gran día, en las que se podía ver el largo velo de la cantante y los anillos de matrimonio. "Me casé con una princesa de Disney de la vida real", escribió el productor, haciendo alusión a la etapa de Gomez como estrella de Disney Channel.

¿Qué celebridades asistieron a la boda de Benny Blanco y Selena Gomez?

De acuerdo con una fuente citada por People, la pareja preparó una velada especial para ellos y sus invitados. "Había muchísimo amor en el ambiente", aseguró. "En la recepción, todos se relajaron y celebraron hasta altas horas de la noche. El ambiente fue muy divertido".

Entre los invitados se encontraban los compañeros de Gomez en Only Murders in the Building —Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd, Ashley Park y Cara Delevingne—, así como Édgar Ramírez y Zoe Saldaña, sus coprotagonistas en Emilia Pérez. También asistieron Jennifer Stone, David DeLuise y Maria Canals-Barrera, con quienes compartió elenco en Los hechiceros de Waverly Place.

Otras personalidades presentes fueron Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Eric André, Finneas, Nina Dobrev, Maiara Walsh, Garrett Clayton, Sofia Carson, Paulina Char y Tanya Rad.

El DJ de la noche fue el ganador del Grammy Mark Ronson, y durante la celebración se pronunciaron discursos de Taylor Swift, Ed Sheeran, la madre de la novia Mandy Teefey, su padrastro Brian y los padres de Blanco, Andrew y Sandra Levin.

En lugar de recibir obsequios tradicionales, los recién casados pidieron a sus invitados realizar donaciones al Rare Impact Fund, la fundación de Gomez enfocada en la salud mental.