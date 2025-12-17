"Él es extraordinario": Alessia Rovegno llena de halagos a Hugo García tras ser vista con nueva pareja

Alessia Rovegno se pronunció sobre el evento donde se encontró con su expareja Hugo García. La ex Miss Perú afirmó que saludó al modelo peruano y que no tiene ningún problema en tratarlo luego de que terminaran su relación en octubre de 2024.

Rovegno, quien fue vista días antes besando y abrazando al empresario Álvaro Villacorta, aseguró que solo acudió al evento, realizado en un centro comercial en Lima, con el fin de tomarse una foto grupal con otras figuras reconocidas y que fue ahí donde vio a Hugo García, quien posó cerca d ella.

“Claro que sí nos saludamos. Hay una super relación con Hugo. Siempre la hubo. Todo muy bien con él la verdad”, comenzó diciendo la también cantante. “No sé (si él me vio). La verdad, todo bien con Hugo. Creo que simplemente fue una foto grupal. Estuvieron todos los embajadores de la marca. Solo estábamos trabajando”, añadió.

Eso no es todo. Alessa Rovegno no dudó en llenar de elogios a Hugo García, quien mantiene un romance con la influencer venezolana Isabella Ladera.

“Como siempre lo he dicho. Él (Hugo García) es una persona hermosa. Él es extraordinario. Todo está muy bien con él como siempre”, exclamó ante las cámaras de Amor y fuego.

Es así como la exreina de belleza deslizó que todavía existe un gran cariño con Hugo García a pesar de tener parejas distintas luego de concluir su relación ¿Volverán algún día? Veremos.

Alessia Rovegno y Hugo García se reencuentran en evento

Alessia Rovegno y Hugo García coincidieron en un evento de la marca Carolina Herrera realizado en un centro comercial de Lima, donde ambos participaron como embajadores. La presencia de la expareja llamó la atención, pues se trató de un encuentro público desde que confirmaron el fin de su relación.

Durante la reunión, a la que también asistieron Natalie Vértiz, Alondra García Miró, Ivana Yturbe y Ale Venturo, las imágenes que registró la cuenta de TikTok @ohlux__magazin registró un trato cordial entre la Rovegno y García, aunque cada uno mantuvo distancia.

En efecto, ninguno de los dos se ubicó junto al otro mientras posaban para las cámaras. En la toma grupal, Alessia prefirió colocarse en uno de los extremos, mientras que Hugo posó junto a Alondra García Miró, lo que evitó que se acercaran directamente. Ambos aparecieron sonrientes en la fotografía, junto al resto de embajadores invitados.

La expareja terminó su relación en octubre de 2024, aunque el anuncio se hizo público en diciembre. Rovegno fue captada por Amor y fuego besando al empresario Álvaro Villacorta. Por su parte, Hugo García mantiene un romance con la modelo venezolana Isabella Ladera.