"Él es extraordinario": Alessia Rovegno llena de halagos a Hugo García tras ser vista con nueva pareja

Alessia Rovegno elogió a su expareja Hugo García tras ser vista con empresario Álvaro Villacorta.
| Fuente: Instagram (alessiarovegno)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Hugo es una persona hermosa", dijo Alessia Rovegno al hablar del evento donde también estuvo su expareja. Modelo fue vista besándose con el empresario Álvaro Villacorta.

Alessia Rovegno se pronunció sobre el evento donde se encontró con su expareja Hugo García. La ex Miss Perú afirmó que saludó al modelo peruano y que no tiene ningún problema en tratarlo luego de que terminaran su relación en octubre de 2024.

Rovegno, quien fue vista días antes besando y abrazando al empresario Álvaro Villacorta, aseguró que solo acudió al evento, realizado en un centro comercial en Lima, con el fin de tomarse una foto grupal con otras figuras reconocidas y que fue ahí donde vio a Hugo García, quien posó cerca d ella.

“Claro que sí nos saludamos. Hay una super relación con Hugo. Siempre la hubo. Todo muy bien con él la verdad”, comenzó diciendo la también cantante. “No sé (si él me vio). La verdad, todo bien con Hugo. Creo que simplemente fue una foto grupal. Estuvieron todos los embajadores de la marca. Solo estábamos trabajando”, añadió.

Eso no es todo. Alessa Rovegno no dudó en llenar de elogios a Hugo García, quien mantiene un romance con la influencer venezolana Isabella Ladera.

“Como siempre lo he dicho. Él (Hugo García) es una persona hermosa. Él es extraordinario. Todo está muy bien con él como siempre”, exclamó ante las cámaras de Amor y fuego.

Es así como la exreina de belleza deslizó que todavía existe un gran cariño con Hugo García a pesar de tener parejas distintas luego de concluir su relación ¿Volverán algún día? Veremos.

Alessia Rovegno y Hugo García se reencuentran en evento

Alessia Rovegno y Hugo García coincidieron en un evento de la marca Carolina Herrera realizado en un centro comercial de Lima, donde ambos participaron como embajadores. La presencia de la expareja llamó la atención, pues se trató de un encuentro público desde que confirmaron el fin de su relación.

Durante la reunión, a la que también asistieron Natalie Vértiz, Alondra García Miró, Ivana Yturbe y Ale Venturo, las imágenes que registró la cuenta de TikTok @ohlux__magazin registró un trato cordial entre la Rovegno y García, aunque cada uno mantuvo distancia.

En efecto, ninguno de los dos se ubicó junto al otro mientras posaban para las cámaras. En la toma grupal, Alessia prefirió colocarse en uno de los extremos, mientras que Hugo posó junto a Alondra García Miró, lo que evitó que se acercaran directamente. Ambos aparecieron sonrientes en la fotografía, junto al resto de embajadores invitados.

La expareja terminó su relación en octubre de 2024, aunque el anuncio se hizo público en diciembre. Rovegno fue captada por Amor y fuego besando al empresario Álvaro Villacorta. Por su parte, Hugo García mantiene un romance con la modelo venezolana Isabella Ladera.

Alessia Rovegno y Hugo García se encontraron en evento a más de un año de terminar su relación.
| Fuente: Instagram (alessiarovegno)

Alessia Rovegno se lució enamorada con nueva pareja en Lima

Alessia Rovegno ya tiene un nuevo amor. La exMiss Perú fue captada con su nueva pareja en Lima mostrándose cariñosa en público y luciendo muy enamorada de Álvaro Villacorta, un empresario dedicado a los negocios y el comercio exterior.

Según las imágenes mostradas por Amor y fuego, la modelo apareció saliendo de su casa en Lima para dirigirse corriendo emocionada hacia su nueva pareja, quien llegó en un lujoso auto blanco.

Después de que el joven abriera la maletera para entregarle unas cosas a la hija de Bárbara Cayo, ella lo abraza con fuerza para luego colocarle su mano en la cintura de él dándole un amoroso beso en los labios demostrando la confianza y el cariño que se tienen.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Rovegno aparece junto con Villacorta. La semana pasada, Amor y fuego mostró imágenes de ambos caminando de la mano juntos en Miami saliendo de compras.

Asimismo, el programa de espectáculos reveló que la nueva pareja regresó a Lima de Estados Unidos el último 8 de diciembre lo que confirmaría el romance de Alessia, quien terminó su relación con Hugo García en octubre de 2024.

@riclatorrez 11.12/11: #AlessiaRovegno a los besos con su nueva novio #AlvaroVillacorta . #HugoGarcia ♬ sonido original - Ric La Torre
