"Él supo lo que quería": Taylor Swift cuenta la historia detrás de su anillo de compromiso con Travis Kelce

Taylor Swift viene pasando uno de los momentos más importantes de su vida personal y profesional. La cantante de pop acaba de lanzar su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, siendo escuchada en Spotify, YouTube y diversas plataformas digitales, marcando así su regreso a la música tras finalizar su exitosa gira Eras, en diciembre de 2024.

Del mismo modo, la intérprete de Shake It Off anunció su compromiso con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs con quien mantiene una relación de dos años desde su primera aparición pública en un partido del equipo de futbol americano.

Ahora, la compositora y empresaria cuenta la historia detrás de su anillo de compromiso con Travis dando detalles íntimos del momento en que se enteró de la petición.

Fue en una reciente entrevista con Heart Radio UK que la estrella pop reveló que fue el mismo Kelce quien se encargó de diseñar el anillo de diamantes con la reconocida artesana Kindred Lubeck. “Ella hace todos sus grabados a mano”, sostuvo.

En ese sentido, Taylor Swift recordó que ella le mencionó a Travis su gusto por el trabajo de Kindred Lubeck sin imaginar que el deportista tomaría la iniciativa para fabricarle un anillo de matrimonio y hacerle la propuesta.

“Le había mostrado un video que pensé que era muy genial. Lo había visto hace un año y medio, y resulta que él estaba prestando atención a todo”, sostuvo.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron tras casi dos años de relación. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Taylor Swift resalta la personalidad de Travis Kelce: “Es la persona más divertida”

Taylor Swift resaltó que se emocionó luego de ver que Travis la sorprendiera con el diamante montado en un aro de oro con piedras pequeñas que era de su gusto.

“Cuando vi el anillo, me quedé en shock. Pensé: ‘¡Sé quién hizo eso! ¡Sé quién hizo eso! Y también, me escuchaste’. Él lo hizo increíble, fue como: ‘Realmente me conoces’”, mencionó la cantante. “La verdad no sabía lo que quería, pero de alguna manera Travis lo supo y eso es un gran detalle”, añadió.

En otro momento, la intérprete de Love Story y Cruel Summer mencionó que, para ella, Travis Kelce es “la persona más divertida” resaltando su admiración -y atracción- por él.

“Es simplemente la persona más divertida, el alma de cualquier fiesta, incluso cuando solo estamos nosotros. Ese es el objetivo, ¿no? Encontrar un mejor amigo que te parezca guapo”, expresó notoriamente emocionada.

Asimismo, consideró que el jugador de los Kansas es “la pareja que buscaba” al ver que es alguien que le contagia alegría. “Él nunca se ha puesto nervioso por nada en su vida. Es muy divertido, tiene esa personalidad vibrante e infecciosa y me hace reír muchísimo”, añadió.

Taylor Swift habló de la posibilidad de que Ed Sheeran cante en su matrimonio. | Fuente: Instagram

Taylor Swift habló de la posibilidad de que Ed Sheeran cante en su boda

Taylor Swift también se refirió a la posibilidad de que su amigo Ed Sheeran pueda cantar en su matrimonio con Travis Kelce. "¿Cantará Ed en tu boda?", le preguntó la presentadora Fleur East.

“¡Oh, creo que sería difícil evitarlo! Esa es la cuestión, él siempre dice: ‘Siempre me piden que cante en bodas’. Es como: ‘Ed, si hay un escenario, sabes que estarás en él’. Sabe lo que la gente quiere y quiere darles lo que quieren”, respondió Swift.

Es así como la también modelo de 35 años recordó haber asistido a la boda de Ed Sheeran con Cherry Seaborn en diciembre de 2018 por lo que incrementó la probabilidad de que el intérprete de Shape of You y Perfect haga un show en su boda. "Él tuvo una gran boda (…) hace como ocho años. Una boda en el bosque. Fue genial", señaló.

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de una publicación en Instagram. La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs compartieron varias imágenes de la propuesta realizada en un jardín adornado con flores.

En una de las instantáneas se aprecia el momento en que el deportista se arrodilla frente a la artista, así como un primer plano del deslumbrante anillo de compromiso. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribió Swift junto a su sorpresivo post compartido el último martes.

Cabe resaltar que la noticia llega semanas después de que Kelce publicara una serie de fotografías donde ambos se retratan en momentos especiales. En ellas se les veía disfrutando con amigos, luciendo atuendos similares y dejando ver otros detalles románticos de su vida en pareja.