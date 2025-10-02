“Hay formas de ganar dinero que no se tienen que respetar”: Francisca Aronsson genera polémica por comentarios sobre OnlyFans

La actriz de 19 años aseguró que no todas las profesiones merecen respeto y que no podría salir con alguien que se dedique a crear contenido en estas plataformas.

La actriz Francisca Aronsson se encuentra en el centro de la controversia tras unas declaraciones realizadas sobre las personas que generan ingresos a través de OnlyFans y otras plataformas digitales.

En sus palabras, la joven consideró que dedicarse a este tipo de actividades no merece respeto:

“Me parece denigrarte de la forma más fuerte a nivel público. Me da risa que la gente diga ‘nueva funa’, pero ustedes pónganse en mi lugar, ¿ustedes saldrían con una persona que tendría OnlyFans?”, expresó.

Más adelante añadió: “Aunque digan ‘ay no, pero es que hay que respetar todas las profesiones’, yo creo que hay profesiones y formas de ganar dinero que no se tienen que respetar”.

Cabe resaltar que no solo sus comentarios sobre OnlyFans han causado ruido. Hace un tiempo, Aronsson se refirió sobre los creadores de contenido digital: “No podría enamorarme de un hombre que su profesión es ser tiktoker”.

Las críticas que ha recibido Francisca Aronsson

Las declaraciones de Aronsson encendieron rápidamente el debate en redes sociales y programas de entretenimiento. En el espacio de YouTube Ouke, el conductor Carlos Orozco opinó que la actriz, con solo 19 años, todavía está aprendiendo a manejar su imagen pública:

“Es una mocosa, habla como vieja, elabora como vieja, pero es una wawa. Al final, cuando le tiran toda esta funa encima, está aprendiendo a manejarse y en algún momento aprenderá”.

Por su parte, la actriz Macla Yamada destacó que la rivalidad mediática con Marina Gold, actriz peruana de cine para adultos, también influye en la percepción del público.

“Creo que es por el cariño que se le tiene a Marina Gold, porque el Perú es tan conservador que probablemente opine como Francisca. Pero la reacción va más hacia el cariño que Marina se ha ganado en redes”.

Carlos Orozco coincidió en que la opinión pública suele inclinarse a favor de la actriz de cine para adultos: “Si el público peruano tiene que elegir un bando entre la trabajadora sexual y la blanca prepotente que dice ‘tú eres menos que yo’, el peruano va a defender al trabajador sexual”.