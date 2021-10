Bad Bunny lanzó críticas contra la posición de J Balvin en torno a los Latin Grammy 2021. | Fuente: Composición (EFE/Instagram)

La polémica que produjo J Balvin al incitar un boicot contra los Latin Grammy 2021 todavía no termina. Y es que, hace unos días, su colega Bad Bunny decidió tomar el testigo dejado por Residente al referirse a la música del colombiano con quien colaboró en temas como "Qué pretendes" y "Oasis".

En una charla con el programa "Alofoke Radio Show", el creador de éxitos como "Safaera" y "Yonaguni" consideró que debió recibir más de cuatro nominaciones en los Latin Grammy por su álbum "El último tour del mundo".

"A Balvin le nominaron 'Agua' (...) Yo, si fuera juez de los Grammy, no lo nomino ni a los Nickelodeon y a él lo tomaron en consideración (...) Yo no considero que sea un tema que se merece un Grammy", afirmó Bad Bunny. Y manifestó que "Hawái" de Maluma debió tener más candidaturas.

El sencillo en mención, que candidateó en las categorías de Canción del año y Mejor interpretación urbana, fue el tema de la cinta de Bob Esponja. Sobre este proyecto, Bad Bunny agregó que la mejor parte fue la pista trabajada por Tainy, productor musical.

La polémica de Residente y J Balvin

En cuanto a las críticas que Residente envió contra J Balvin, Bad Bunny decidió tomar partido por los dos. "Ese pleito es delicado, no quise hablar mucho; pero yo puedo decir que puedo entener un punto de Balvin en cuestión en sí, quizás se logran de la popularidad del género de reguetón para los rating", dijo.

"Pero al mismo tiempo entiendo lo de René [Pérez], también hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con él", agregó.

Como se recuerda, J Balvin arremetió contra los Latin Grammy 2021 en septiembre de este año cuando señaló que no valoraban el género. "Les damos rating, pero no nos dan el respeto", indicó. Y, seguidamente, invocó a sus colegas a no presentarse en la ceremonia.

En respuesta, Residente tuvo duras palabras contra el colombiano por considerar que estos premios sí habían premiado a representantes del urbano. Inclusive, llegó a criticar la música de Balvin al manifestar que sus canciones eran comparables con carritos de hot dog.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.