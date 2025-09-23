Baywatch vuelve a la televisión con un reboot: ¿veremos a los actores originales de la serie?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fox confirmó de manera oficial un 'reboot' de la serie Baywatch, que se transmitirá durante la temporada televisiva 2026-2027. De acuerdo con Variety, el proyecto constará de 12 episodios.

Según Variety, Fox Entertainment y Fremantle serán las compañías encargadas de la coproducción.

Baywatch se estrenó en NBC en 1989, pero fue cancelada tras su primera temporada debido a los altos costos de producción y a un bajo índice de audiencia. A pesar de esto, la serie tenía potencial, por lo que David Hasselhoff decidió relanzarla en 1991, invirtiendo su propio dinero y ejerciendo como productor ejecutivo.

El relanzamiento convirtió a la serie en un gran éxito, especialmente en el extranjero, y dio lugar a dos derivados: Baywatch Nights y la película Baywatch: Hawaiian Wedding.

Las últimas dos temporadas de Baywatch fueron renombradas como Baywatch: Hawaii, tras el traslado de la producción a ese estado.

La serie también fue adaptada a una película en 2017, protagonizada por Dwayne 'La Roca' Johnson y Zac Efron.

¿Veremos a los actores originales en el nuevo Baywatch?

La compañía Fremantle comenzó a explorar la idea de un 'reboot' de Baywatch desde 2018, y Fox se sumó al proyecto en 2024 con un compromiso de guion. Hasta el momento no se ha confirmado la participación de ningún miembro del elenco original de la serie.

Matt Nix asumirá el rol de showrunner y productor ejecutivo, mientras que Michael Berk, Greg Bonann, Dante Di Loreto y Doug Schwartz participarán como productores ejecutivos. Cabe precisar que Berk, Bonann y Schwartz fueron los creadores de la serie original.

Entre los miembros de la serie original están David Hasselhoff como el jefe de socorristas Mitch Buchannon, así como Pamela Anderson, Jason Momoa, Yasmine Bleeth y Carmen Electra.

Con este reboot, Baywatch se sumará a otra serie de rescates de socorristas en Fox. Como se recuerda, la cadena transmitió previamente Rescue: HI-Surf, que fue cancelada tras una sola temporada en mayo de 2025.