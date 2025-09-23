Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Baywatch vuelve a la televisión con un reboot: ¿veremos a los actores originales de la serie?

Baywatch, conocida como Guardianes de la bahía, es una serie de televisión sobre los socorristas de las playas de las ciudades de Santa Mónica y Honolulu. La serie se transmitió de 1989 a 2001.
Baywatch, conocida como Guardianes de la bahía, es una serie de televisión sobre los socorristas de las playas de las ciudades de Santa Mónica y Honolulu. La serie se transmitió de 1989 a 2001. | Fuente: Europa Press
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La serie fue adaptada a una película en 2017, protagonizada por Dwayne 'La Roca' Johnson y Zac Efron.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fox confirmó de manera oficial un 'reboot' de la serie Baywatch, que se transmitirá durante la temporada televisiva 2026-2027. De acuerdo con Variety, el proyecto constará de 12 episodios

Según Variety, Fox Entertainment y Fremantle serán las compañías encargadas de la coproducción. 

Baywatch se estrenó en NBC en 1989, pero fue cancelada tras su primera temporada debido a los altos costos de producción y a un bajo índice de audiencia. A pesar de esto, la serie tenía potencial, por lo que David Hasselhoff decidió relanzarla en 1991, invirtiendo su propio dinero y ejerciendo como productor ejecutivo.

El relanzamiento convirtió a la serie en un gran éxito, especialmente en el extranjero, y dio lugar a dos derivados: Baywatch Nights y la película Baywatch: Hawaiian Wedding.

Las últimas dos temporadas de Baywatch fueron renombradas como Baywatch: Hawaii, tras el traslado de la producción a ese estado.

La serie también fue adaptada a una película en 2017, protagonizada por Dwayne 'La Roca' Johnson y Zac Efron.

¿Veremos a los actores originales en el nuevo Baywatch?

La compañía Fremantle comenzó a explorar la idea de un 'reboot' de Baywatch desde 2018, y Fox se sumó al proyecto en 2024 con un compromiso de guion. Hasta el momento no se ha confirmado la participación de ningún miembro del elenco original de la serie.

Matt Nix asumirá el rol de showrunner y productor ejecutivo, mientras que Michael Berk, Greg Bonann, Dante Di Loreto y Doug Schwartz participarán como productores ejecutivos. Cabe precisar que Berk, Bonann y Schwartz fueron los creadores de la serie original.

Entre los miembros de la serie original están David Hasselhoff como el jefe de socorristas Mitch Buchannon, así como Pamela Anderson, Jason Momoa, Yasmine Bleeth y Carmen Electra

Con este reboot, Baywatch se sumará a otra serie de rescates de socorristas en Fox. Como se recuerda, la cadena transmitió previamente Rescue: HI-Surf, que fue cancelada tras una sola temporada en mayo de 2025.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Baywatch Famosos

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA