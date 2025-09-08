Isabella Ladera inicia "acciones legales y penales" tras filtración de video íntimo con expareja Beéle

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabella Ladera inició medidas “legales y penales” luego de la filtración de un video íntimo con el cantante colombiano Beéle. A través de su equipo jurídico, la influencer venezolana compartió este lunes un comunicado refiriéndose a la grabación privada con su expareja, la cual se volvió viral en diversas redes sociales en las últimas horas.

El grupo legal mencionó su necesidad de “aclarar la situación” ante la polémica situación que vive su representada asegurando que no fue ella quien filtró el video íntimo donde aparece con el intérprete de reguetón.

“Aclaramos que no fue Isabella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier información que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a una persona”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, el grupo de abogados de Isabella Ladera recalcó que la difusión no autorizada del contenido “constituye una violación grave a los derechos fundamentales de su representada, especialmente a su intimidad, honra y dignidad personal”.

“No podemos pasar por alto que la circulación de material íntimo sin consentimiento genera un profundo daño psicológico, patrimonial, social y profesional a las víctimas, y se enmarca en conductas expresamente reprochadas y sancionadas por la ley”, sostiene.

Isabella Ladera confirmó vídeo íntimo con Beéle y acusó al cantante de su filtración. | Fuente: Instagram

Equipo jurídico de Isabella Ladera: “Identificaremos a los responsables”

En ese sentido, el equipo legal de Isabella Ladera mencionó que “adelantará” las acciones legales y penales que corresponden con el objetivo de hallar a los implicados en la filtración del video íntimo con Beéle.

“Informamos que Isabella Ladera adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se impongan las sanciones que correspondan”, aseveró.

Por último, el grupo jurídico hizo un llamado a los medios de comunicación y a las plataformas digitales para que se “abstengan de difundir o replicar” el material privado.

“(Exhortamos) también a no informar, de manera amarillista, este infortunado hecho. Recordamos que su circulación, además de profundizar el daño, puede derivar en consecuencias legales para quienes participen en ella. Finalmente, agradecemos el apoyo, respeto y solidaridad hacía Isabella Ladera en este momento”, concluyó el comunicado.

La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle terminaron su romance en octubre de 2024. | Fuente: Instagram (beele)

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron video íntimo

Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un vídeo íntimo de las dos celebridades en redes sociales durante la madrugada de este lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de una mujer que sería la influencer venezolana, con quien mantuvo un polémico romance que terminó en octubre de 2024.

"El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Luego de conocerse el video, Ladera compartió controvertidos mensajes en su cuenta oficial de Threads en las últimas horas avivando una posible reconciliación.

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió la celebridad venezolana en medio de la filtración del video viral. "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta", se lee en otro post.

"Que cuando estamos juntos nada sale mal, para mi todo sale bien. Se siente fenomenal", "No pasa nada, yo lo transformo a mi favor", expresó Isabella en otros mensajes en la mencionada red social.

Equipo legal de Isabella Ladera anuncia medidas legales y penales tras filtración de video íntimo.Fuente: Instagram (isabella.ladera)