Isabella Ladera y Beéle: su polémica historia de amor, su separación y las denuncias por un video íntimo filtrado

Isabella Ladera y Beéle juntos en la alfombra roja de los Premios Billboard Latinos 2024. | Fuente: Instagram (billboardlatin)

Isabella Ladera y Beéle vienen ocupando los titulares y portadas de celebridades en diversos espacios digitales en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Esto, luego del video íntimo filtrado en redes sociales el cual fue difundido “sin su consentimiento”. Los dos artistas anunciaron medidas legales y negaron que hayan querido exponer dicho momento privado el cual desató una gran polémica recordando su pasado amoroso.

Cabe mencionar que la historia de amor entre Isabella Ladera y Beéle fue marcada por la exposición pública, denuncias de infidelidades, rupturas, reconciliaciones y —ahora— un escándalo que viene siendo muy comentado por sus seguidores, entre otras personas que convirtieron el hecho en una inesperada tendencia global en medios de espectáculos.

¿Cómo conoció Isabella Ladera al cantante Beéle?

La relación entre Isabella Ladera y Beéle comenzó el 2023. El propio cantante colombiano contó que conoció a la modelo e influencer venezolana en un evento benéfico en Caracas, Venezuela, ese año, provocando en él una inevitable atracción que pronto sería conocida al público.

Desde aquella vez, ambos se volvieron más unidos y fueron vistos en diferentes eventos, provocando la atención de todos los medios de espectáculos, quienes ya especulaban de un posible romance, el cual se daría meses después con mensajes expuestos.

Isabella Ladera protagonizó dos videoclips musicales de Beéle: Frente al mar y Mi refe. | Fuente: Instagram (isabella.ladera)

Denuncias de infidelidad y primeras fotos juntos

Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, está casado con la comunicadora Camila ‘Cara’ Rodríguez desde julio de 2021. El intérprete de Morena y Si te interesa tiene dos pequeños hijos fruto de su matrimonio. No obstante, un polémico romance con Isabella Ladera hizo que se separara de su familia.

En junio de 2024, Camila Rodríguez, quien era mánager y corista de gira de Beéle, acusó públicamente al artista colombiano de haberle sido infiel con la creadora de contenido, desatando el rechazo y una ola de críticas en contra de la emergente pareja.

A pesar de los cuestionamientos y la separación de Beéle con su esposa, Isabella Ladera decidió compartir, en setiembre de ese año, sus primeras fotos románticas al lado del artista urbano en su cuenta de Instagram. “Tú y yo frente al mar, ¿okey?”, escribió la venezolana confirmando así su relación con el cantante.

Este primer mensaje de amor de Ladera coincidió con el primer cumpleaños del segundo hijo de Beéle, lo cual fue visto como una presunta provocación de Isabella para seguir incrementando el escándalo en la relación.

Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia tras video íntimo filtrado de ambos en redes sociales. | Fuente: Instagram (isabella.ladera)

Isabella Ladera y Beéle asistieron a los Billboard Latinos 2024

Tras confirmar su romance, Isabella Ladera y Beéle decidieron asistir juntos a los Premios Billboard Latinos 2024. Fue el 17 de octubre que los dos se lucieron en la alfombra roja del evento mostrándose como pareja.

“Muy bonito. Ya estar aquí es un gran paso y más la compañía, mejor”, comenzó diciendo Ladera, quien lucía abrazada del cantante.

Seguidamente, ambos expresaron su admiración el uno al otro. “Los dos tenemos buen oído. Siempre exploramos juntos. La música siempre ha influido en lo nuestro”, señaló Beéle, quien agarraba de la mano a su entonces pareja.

Del mismo modo, los dos anunciaron que estarían pensando en proyectos musicales juntos. “Yo la estoy convenciendo”, sostuvo el compositor. “Yo no digo que no”, precisó Ladera mostrándose contenta en su relación con el colombiano de 22 años.

Ese mismo año, Isabella Ladera protagonizó dos videoclips musicales de Beéle: Frente al mar y Mi refe, este último siendo tendencia en TikTok y usado como trend por diversas parejas de la farándula para anunciar su relación.

Isabella Ladera y Beéle hicieron oficial su relación el 14 de septiembre de 2024.Fuente: Instagram

Críticas públicas, fin de la relación y rumores de nuevas parejas

Isabella Ladera y Beéle fueron cuestionados por diversas personalidades del espectáculo por cómo anunciaron su relación. La cantante Ana del Castillo fue una de las más críticas acusando a Isabella de, supuestamente, meterse en el matrimonio del colombiano.

Para la artista de vallenato, Beéle todavía estaba enamorado de Camila Rodríguez por lo que sugirió al cantante urbano terminar con Ladera y regresar con su esposa y sus hijos.

Después de las duras críticas, la propia Isabella Ladera confirmó el fin de su relación con Beéle en octubre de 2024 señalando el "fin definitivo" de su romance con el reguetonero.

Por medio de un comunicado, la empresaria señaló que sí se ilusionó con Beéle negando que su polémico romance haya sido para publicidad. Ambos eliminaron sus fotos en común y se dejaron de seguir en redes sociales.

Al poco tiempo de conocerse su separación, medios vinculaban a Beéle con la modelo Kelly Reales, exseñorita Bolívar. Sin embargo, ninguno confirmó el supuesto romance.

Por su parte, Ladera fue vista muy cercana, en los últimos meses, al lado del peruano Hugo García, avivando una posible relación. Otro personaje vinculado a la venezolana fue la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, quien apareció en un restaurante con la modelo en julio de este año.

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron video íntimo que se volvió viral

En las últimas horas, Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un vídeo íntimo de las dos celebridades en redes sociales durante la madrugada del último lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de la influencer venezolana. "El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Luego de conocerse el video, Ladera compartió controvertidos mensajes en su cuenta oficial de Threads avivando una posible reconciliación.

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió la celebridad venezolana en medio de la filtración del video viral. "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta", se lee en otro post.

Tanto Isabella Ladera como el cantante Beéle negaron haber filtrado el video íntimo entre ambos anunciando medidas legales para encontrar a los responsables.