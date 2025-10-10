Belinda demanda a Lupillo Rivera por revelar detalles de su supuesta relación amorosa en su nuevo libro

La artista acusó al cantante de violencia digital y mediática tras la publicación de su libro Tragos Amargos, donde habría incluido información privada sobre su relación.

La cantante y actriz Belinda Peregrin Schüll tomó medidas legales contra del cantante Lupillo Rivera, después de que el cantante mexicano lanzara su libro autobiográfico titulado Tragos Amargos donde habla de la supuesta relación que tuvieron en el pasado.

De acuerdo con la firma Maceo, Torres & Asociados, S.C., que representa legalmente a Belinda, la denuncia fue presentada el 2 de octubre de 2025 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La institución otorgó medidas de protección inmediatas a favor de la intérprete de Ángel, con el fin de garantizar su seguridad, integridad y dignidad.

Belinda acusa violencia digital y mediática

En el comunicado oficial compartido en su cuenta de Instagram, el despacho legal explicó que la denuncia se fundamenta en los delitos de violencia digital y violencia mediática, contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debido a la divulgación sin consentimiento de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista.

“Se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital y violencia mediática […] derivados de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”, precisó la firma.

La querella sostiene que las declaraciones y fragmentos incluidos en el libro de Rivera dañan la imagen, privacidad y reputación de Belinda, al exponer información personal sin autorización.

Medidas de protección y respuesta legal

Tras la denuncia, la FGJCDMX dictó medidas de protección inmediatas para la cantante. Entre ellas, se establece la prohibición para Lupillo Rivera de acercarse a Belinda, así como de realizar actos ofensivos o intimidatorios en su contra. También se ordenó retirar cualquier contenido digital o mediático que afecte su dignidad o privacidad.

El despacho Maceo, Torres & Asociados recalcó que este proceso busca sentar un precedente en la defensa de los derechos de las mujeres frente al acoso y la exposición no consentida de su vida privada.

“Tenemos la obligación de defender a Belinda no solo como figura pública, sino como mujer, porque sus derechos han sido vulnerados con comentarios despectivos y la difusión ilegal de su nombre”, señaló la firma.