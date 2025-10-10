Mandy Moore, actriz de ‘This Is Us’, luce nueva apariencia y causa revuelo en redes sociales

La actriz y cantante debutó una apariencia renovada en la alfombra roja de los Step Up Inspiration Awards, en Los Ángeles, donde muchos se mostraron sorprendidos con su cambio.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz y cantante Mandy Moore, conocida por su papel protagónico en This Is Us, llamó la atención al estrenar una nueva imagen durante su aparición en los Inspiration Awards 2025, organizados por Step Up, en el Centro Cultural Skirball de Los Ángeles.

El evento reunió a diversas personalidades del entretenimiento y la filantropía. Mandy, de 41 años, deslumbró en la alfombra roja con una blusa de seda blanca, minifalda negra, medias oscuras y tacones de punta, completando su look con un labial rojo intenso, máscara de pestañas ligera y aros dorados minimalistas.

Mandy Moore baffles fans with bold new look: ‘Is it even the same person?’ https://t.co/zpiQSpkjgC pic.twitter.com/HiFJrbfndE — Page Six (@PageSix) October 8, 2025

Una transformación que no pasa desapercibida

La intérprete de Candy había sido vista en abril, durante los Fashion Trust US Awards 2025, con una apariencia más cercana a su imagen tradicional. Su más reciente cambio ha reavivado el debate sobre la presión estética en Hollywood y la evolución del estilo personal de las celebridades.

Pese a las críticas, Mandy Moore se mostró sonriente, disfrutando del evento y recordando por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del entretenimiento estadounidense.

Reacciones encontradas en redes sociales

Pese a su elegante presencia, la artista generó reacciones divididas entre sus seguidores, quienes notaron cambios en su rostro y comenzaron a comentar en redes sociales.

“Estoy realmente desconcertado”, escribió un usuario en X. “No me explico cómo puede ser la misma persona. Mandy Moore era una belleza tan natural, ¿para qué operarse hasta el punto de pasar desapercibida?”. Otros, en cambio, defendieron su nuevo estilo y elogiaron su elegancia y madurez.