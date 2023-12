Billy Crystal, Queen Latifah y Barry Gibb, fueron homenajeados por el Centro Kennedy

El Kennedy Center rindió un emotivo homenaje a cinco íconos del entretenimiento estadounidense, entre ellos la cantante Queen Latifah, el veterano actor Billy Crystal y el legendario músico Barry Gibb, último sobreviviente de los Bee Gees, durante su 46 edición el pasado domingo. El evento, que contó con la presencia del presidente Joe Biden, celebró las notables contribuciones de estos artistas a la cultura del país.

Los premios del Kennedy Center son considerados la máxima distinción cultural en la capital estadounidense, y esta edición no decepcionó en destacar la excelencia artística y la diversidad de talentos. En una glamorosa velada, Hollywood se reunió para reconocer también las destacadas carreras de la leyenda del soul Dionne Warwick y la soprano Renée Fleming.

Queen Latifah, ganadora del Grammy, se convirtió en la primera rapera en ser honrada por el Kennedy Center, en reconocimiento a su próspera carrera en el hip-hop, el cine y la producción. "Me siento honrada de estar incluida en esta increíble lista de artistas", dijo la cantante de 53 años, recordada por el éxito Ladies First.

Por su parte, el actor cómico Billy Crystal, conocido por películas como Cuando Harry conoció a Sally, compartió su alegría al formar parte de este "grupo fantástico de artistas". "Comencé a actuar a los cinco años, haciendo reír a mis padres y a mi familia. Estas risas me han acompañado durante toda mi vida y mi carrera", dijo.

Asimismo, Barry Gibb, el Rey de la Música Disco, celebró su extensa carrera que incluye más de mil canciones y su papel en los Bee Gees. Juntos, los hermanos Gibb interpretaron éxitos que se convirtieron en parte fundamental de la banda sonora de la icónica "Fiebre del sábado a la noche". "Este es el honor más increíble de mi vida. Sin mis hermanos, no estaría aquí parado", comentó antes de dedicar el reconocimiento a los desaparecidos Maurice, Robin y Andy Gibb.

Más homenajeados

La destacada soprano Renée Fleming, distinguida con varios premios Grammy, fue otra de las homenajeadas en la ceremonia. Con una carrera que la ha llevado a los escenarios más prominentes del mundo, Fleming sigue siendo una fuerza inigualable en el mundo de la ópera.

La eterna Dionne Warwick, a sus 82 años, recibió el merecido reconocimiento por sus inolvidables éxitos como Don't Make Me Over y I Say a Little Prayer. Su activa presencia en las redes sociales ha conquistado a una nueva generación de admiradores.

La animación de la ceremonia estuvo a cargo de la cantante Gloria Stefan, también homenajeada por el Kennedy Center en 2017. Una versión editada de este espectáculo extraordinario será transmitida por la cadena CBS y la plataforma Paramount+ el 27 de diciembre.