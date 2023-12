'The Marverls' es oficialmente la película menos taquillera de la historia de Marvel

The Marvels es oficialmente la película menos taquillera de la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). A cuatro semanas de su estreno, la película protagonizada por Brie Larson como la icónica Capitana Marvel solo logró recaudar 197 millones en taquilla a nivel mundial donde 80,7 millones vienen de las salas de cine de Estados Unidos y los otros 116,3 millones de otros países donde llegó el filme.

Asimismo, de acuerdo con información difundida por Variety, The Marvels salió del top 10 de recaudación de taquilla en Norteamérica logrando solo 2,4 millones de dólares, y generando así una llamativa caída desde su estreno en dicho país el último 10 de noviembre donde obtuvo 46 millones, siendo el peor debut para el UCM en un primer fin de semana.

“Las ventas de entradas se desplomaron un 78% en su segundo estreno para consolidar otro récord ignominioso: la mayor caída de la serie en el segundo fin de semana”, señaló el portal especializado en cine que, además, menciona que los actuales ingresos de The Marvels tampoco le permitirán superar a Hulk: el hombre increíble que obtuvo 264 millones de dólares y que era, hasta hace poco, la película con menor taquilla de Marvel.

Según informó Variety, The Marvels es también la primera película del UCM que no consiguió superar los 100 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos estando incluso muy lejana de la primera entrega de Capitana Marvel, película que debutó con 153 millones de dólares y que logró 1,130 millones en todo el mundo tras su estreno el 2019.

The Marvels salió del top 10 de recaudación de taquilla en Norteamérica. | Fuente: Marvel Pictures

Disney ya no informará más sobre la taquilla de The Marvels

The Walt Disney Company tomó la decisión de ya no informar más sobre la recaudación de taquilla de The Marvels debido al estrepitoso fracaso que fue el filme dirigido por Nia DaCosta y donde también participan Teyonah Parris como Fotón y Imán Vellani como Ms. Marvel.

En efecto, el estudio lanzó un comunicado el último domingo 3 de diciembre donde resalta la pérdida que ha sido un largometraje con una inversión estimada en 280 millones de dólares.

“Ahora que la taquilla de The Marvels están llegando a su fin, dejaremos de informar los fines de semana sobre los ingresos brutos internacionales y globales de esta película”, señaló Disney.

Presidente de Disney admite fracaso de The Marvels

Por otro lado, Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, analizó los factores del fracaso de The Marvels señalando que la película se rodó durante la pandemia de la COVID-19. De igual manera, sostuvo que “no había tanta supervisión en el set, por así decirlo, donde se tienen ejecutivos que supervisan lo que se hace día tras día”.

“Llegamos al punto en que si una película no hacía mil millones de dólares en todo el mundo, nos sentíamos decepcionados. Es un estándar increíblemente alto, y creo que tenemos que ser más realistas”, manifestó el directivo en el evento DealBook de The New York Times.

En ese sentido, Iger recalcó que otras de las razones sería el desgaste que tiene el público de las secuelas del UCM en los últimos años. "No quiero disculparme por hacer secuelas. Algunas de ellas han funcionado muy bien y han sido buenas películas. Solo daremos luz verde a una secuela, si creemos que vale la pena contar la historia que los creadores quieren contar", añadió.