Fonseca: su nueva música, la inteligencia artificial y lo que ha aprendido en 20 años de cantarle a la vida

Con más de dos décadas dedicadas a entonar canciones de amor y despecho, Fonseca regresa al inconfundible sonido que nos enamoró por primera vez en éxitos como Te mando flores y Arroyito. El cantante colombiano celebra a su tierra natal en Canto a la vida, el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, donde comparte su amor por Colombia, sus memorias, historias y fotografías que han influido en su carrera.

El primer adelanto de su siguiente disco, Si tú me quieres, una colaboración con Juan Luis Guerra que fusiona con maestría el latin pop y el vallenato, triunfó en los Latin Grammy 2023, llevándose el premio a Mejor Canción Tropical. En una conversación con RPP, Fonseca recuerda que celebró esta noticia con su colega, a través del hilo telefónico. "Él estaba muy emocionado con la canción desde el principio. Tuvimos una llamada muy bonita, muy especial".

¿Con quién le gustaría colaborar?

Juan Luis Guerra figura entre los prominentes artistas con los que Fonseca ha colaborado, y su discografía se enriquece con la presencia de otros talentos como Carlos Vives, Miguel Bosé, Daddy Yankee y muchos más. A pesar de haber compartido escenario con numerosos artistas, el cantante mantiene una extensa lista de colaboradores deseados, entre los que se destacan Robby Draco Rosa y Gian Marco. Sin embargo, el primer nombre que surge en su mente para una futura colaboración es Gilberto Santa Rosa. "Siempre me ha encantado su música, también su lado más bolero. Creo que podríamos hacer algo, como una fusión. Me encantaría”.

¿De qué trata Canto a la vida?

En Canto a la vida, Fonseca comparte su profundo amor por su tierra natal: "Colombia ha tenido una historia muy fuerte. Los colombianos siempre hemos sentido esa necesidad de reivindicar el nombre de nuestro país y la música se ha vuelto un canal muy importante para hacerlo". El videoclip de la canción rinde homenaje al rico pasado colombiano con imágenes representativas y un ambiente festivo.

Las imágenes nos trasportan a una vibrante celebración que nos invita a compartir la mesa, repleta de elementos representativos como el café, los tequeños, la sandía y hasta la alegre presencia de un acordeón. En este escenario, destacan personajes que evocan la esencia de la querida tierra cafetera, como un hombre ataviado con guayabera blanca y un distintivo bigote, mientras se sumerge en la escritura de Cien años de soledad. Este retrato visual nos muestra a la riqueza histórica de Colombia, donde se brinda con guaro, mientras nos recuerda de manera conmovedora: "Qué triste sería la vida si la alegría no es compartida".

“En mi carrera, la gratitud se ha vuelto un tema recurrente y me encanta. Me gusta escribir dando gracias”, comenta. "Canto a la vida es una de las canciones que más quiero en ese sentido, porque resultó siendo un homenaje especial, con una sabrosura muy particular”. A pesar de sus raíces colombianas, el cantautor encuentra la magia de la universalidad en su música. "Creo que al final nuestros géneros folklóricos latinoamericanos siempre se conectan. Este boom latinoamericano de la música, nos ha hecho descubrir una gran cantidad de géneros que no conocíamos y eso hace que ya no seamos ajenos”.

En ese sentido, el cantante recuerda que algo similar ocurrió cuando Gloria Stefan inmortalizó el tema Hoy, del cantautor peruano Gian Marco. “Es una canción muy peruana pero la sentimos como algo propio, como algo latino. Yo creo que Canto a la vida tiene eso. Está cargada de mucho sentimiento y creo que puede ser escuchada y sentida por cualquiera”.

¿Qué opina de la inteligencia artificial?

Fonseca, declarado admirador de The Beatles, cuenta entre sus colaboraciones más destacadas con la canción Now The Time Has Come, junto a Ringo Starr. El baterista lo invitó en 2016 a participar en esta pieza, un himno dedicado a conmemorar el Acuerdo de Paz en Colombia, que marcó el fin de los conflictos entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Fonseca celebra la posibilidad de escuchar nueva música de la mítica banda de Liverpool gracias a la tecnología, destacando la experiencia como "tremenda". "Los Beatles reunidos gracias a la inteligencia artificial. Me encantó”.

En contraste con su colega Bad Bunny, quien estalló tras escuchar su voz en una canción generada con IA, advierte que la inteligencia artificial "es una realidad" inevitable, frente a la cual no se puede hacer nada. “Cuando aparecieron las plataformas digitales, también hubo pánico de que afectaran las ventas de discos. Tal vez, nos demoramos en darnos cuenta que ese era el futuro”, comenta. “La tecnología va a seguir avanzando. Creo que lo que hay que hacer es aprovecharla”.

La música se enfrenta a desafíos constantes, y uno de ellos es la crítica, especialmente en géneros como el latin trap, cuyas letras, en lugar de limitarse a lo sugerente, detallan con minuciosidad encuentros amorosos sin temor a la censura. Fonseca adopta una postura de humildad al abordar este tema: “Yo no soy quién para decir que me parece el colmo que hagan esto o que deberían vetar algo. Creo que para eso hay libertad de escuchar lo que uno quiere, y los artistas se expresan con maneras disruptivas, pero así es el arte”. No obstante, asegura que prefiere un enfoque distinto: “Desde mi punto de vista, prefiero cantarle a la vida y al amor, hablándole de otra manera, eso sí lo tengo claro”.

20 años de cantarle a la vida

A punto de concluir su exitosa gira Viajante Tour, que lo ha llevado por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, Fonseca agradece el reencuentro con sus fans y la oportunidad de presenciar cómo su música ha dejado una huella significativa en tantas personas. “Lo veo en los conciertos, cómo cantan las canciones, cómo las bailan, así pues, con el corazón en la mano”.

Al mirar hacia atrás y rememorar el impacto de Te mando flores, una canción que transformó su vida y que, irónicamente, le tuvieron que insistir para lanzar porque él "no la veía tan clara", el artista comparte que ha aprendido que las canciones tienen vida propia. “Tuve una experiencia particular con Prometo. Nunca sonó en radio, no tuvo video, pero se convirtió en una de las canciones más importantes, en algunos países, para los matrimonios. La gente la sigue pidiendo. Nunca imaginé que eso iba a pasar”.

El intérprete de Eres mi sueño reflexiona sobre su propósito en este mundo: aterrizar sentimientos, convertirlos en música y ponerla al alcance de aquellos que deseen hacerla suya. "Ver que mi música ha dejado un impacto en estos veinte años ha sido una experiencia extraordinariamente especial", concluye antes de resumir su trayectoria artística como una serie de "sueños cumplidos, gratitud, pasión, compromiso y disciplina".