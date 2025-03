Blake Lively contrata a un exagente de la CIA para su batalla legal con Justin Baldoni

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Blake Lively tomó una decisión sorpresiva en medio de su demanda legal contra el director y coprotagonista de Romper el círculo (It ends with us), Justin Baldoni. Según informó Variety, la actriz contrató a Nick Shapiro, un extrabajador de la CIA vinculado al Gobierno de Estados Unidos, como parte de su estrategia legal en su demanda por acoso sexual.

Quién es Nick Shapiro y qué papel tendrá en la demanda de Lively

El equipo legla de Lively recurrió a los servicios de Shapiro, exsubdirector de personal de la CIA, para llevar a cabo la batalla judicial contra Baldoni. Según un comunicado obtenido por el citado medio, el papel del exagente será asesorar sobre la estrategia de comunicación en torno al caso.

La demanda presentada por Lively acusa tanto a Baldoni como a los estudios Wayfarer de ejecutar un "plan de varios niveles" para presuntamente dañar su reputación. La actriz dijo que, tras denunciar "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" durante el rodaje de la película, sus acusaciones fueron desestimadas y enfrentó una campaña de desprestigio en redes sociales y medios de comunicación.

Justin Baldoni responde con una contrademanda

El 16 de enero, Justin Baldoni presentó una demanda contra Lively y su esposo, el actor Ryan Reynolds, alegando que las acusaciones de acoso sexual eran falsas y que se había organizado una campaña de difamación en su contra. En su requerimiento, Baldoni solicitó una indemnización de 400 millones de dólares por daños y perjuicios.

Además, el director de Romper el círculo inició acciones legales contra The New York Times el 2 de enero por difamación, argumentando que la cobertura del caso afectó su reputación.

Fecha del juicio

El tribunal encargado del caso entre Lively y Baldoni fijó la fecha del juicio para el 9 de marzo de 2026.

La denuncia de Blake Lively contra Justin Baldoni incluye textos y correos electrónicos que buscan probar un plan entre el actor y su equipo de relaciones públicas para, presuntamente, desprestigiar a la actriz por acusarlo de acoso sexual durante el rodaje de Romper el círculo.

"El señor Baldoni y sus asociados de Wayfarer se embarcaron en un sofisticado plan de prensa y digital en represalia por el ejercicio por parte de la señora Lively de su derecho legalmente protegido de hablar sobre su mala conducta en el set, con el objetivo adicional de intimidarla a ella y a cualquier otra persona para que no revelen en público lo que realmente ocurrió", precisa la denuncia.

